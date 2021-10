La nueva vida de Mercedes Milá: un premio Guiness, tensión con Pablo Motos y una posible vuelta a TVE

Mercedes Milá es una conocida periodista y presentadora de la televisión española. Nacida en Esplugas de Llobregat, el 5 de abril de 1951, María de las Mercedes es famosa desde la cuna, ya que fue la primera hija del matrimonio formado por José Luis Milá Sagnier y Mercedes Mencos Bosch. Su familia siempre ha sido muy conocida, ya que son pertenecientes a la alta burguesía catalana y están muy bien relacionados con el mundo cultural y político en Barcelona. Al igual que Mercedes es muy popular en la pequeña pantalla, también tiene un hermano muy recnocido en este ámbito: Lorenzo Milá.

A sus 70 años, la presentadora cuenta con una larga trayectoria en televisión, la que todavía sigue creciendo. Actualmente, se encuentra al frente de 'Scott y Milá' junto a su perro Soctt, un espacio de Movistar+ “que se aleja del periodismo para acercarse más a la emoción”, tal y como describió su director, Fernando Jerez. Aunque ya lleva dos años presentando este programa en la cadena de pago, Milá ha pasado por muchos programas antes.

Tras abandonar la carrera de Filosofía para graduarse en Periodismo (1974), empezó su carrera en 'El correo de Andalucía' y en la sección deportiva de 'Don balón'. Aunque siempre se ha decantado por la escritura y las cámaras, dio el saltó a la radio con Luis del Olmo en 'A toda radio'. Años después, llegó su gran oportunidad y comenzó a trabajar en los servicios informativos de TVE. Meses después pasó a formar parte de la redacción de deportes, trabajo que compaginaba con la radio.

En 1978 logró ponerse al frente de su primer programa de entrevistas, 'Dos por dos', lo que comenzó a darle una llamativa popularidad ante los espectadores. Tras la cancelación del formato, regresó a locutar en 'Radio Madrid' hasta que, en 1982, volvió a la pantalla para presentar 'Buenas noches' durante dos años. Después, en 1986, pasó a formar parte del equipo de 'De jueves a jueves'. Tras un breve paso por TV3, volvió a sus inicios y fue fichada por Televisión Española.

En 1988 cogió las riendas de 'El martes que viene' y, dos años después, se pasó a Antena 3 para ponerse al frente de 'Queremos saber'. En 1995 fue fichada para 'Más que palabras' y, en 1998, por 'Sin limites'. A pesar de llevar años de cadena en cadena, en el año 2000 comenzó la época más exitosa de su carrera. Milá comenzó a presentar 'Gran Hermano' hasta 2016. Durante esos años también condujo otros programas como 'All Stars' (2010), 'GH: El Reencuentro' (2012) y 'GH la revuelta'. Asimismo, desde 2004 hasta 2014, compaginó su trabajo en el reality con 'Diario de', un programa dedicado al periodismo de investigación que se emitía en Cuatro.

A pesar de ser famosa desde que nació, al pertenecer a una importante familia, Milá siempre ha intentado mantener su vida privada al margen y desvelar en televisión solo que ella quiere que el público sepa. Es por esto por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.













Titulo nobiliario

Mila Boch fue conde de Montseny, un título creado por Alfonso XIII que cedió al abuelo de Mercedes, José María Milá y Camps. El abuelo de la presentadora fue diputado a Cortes en 1926, y premiado por el rey por su gestión en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona. Tras la muerte de su padre, Mercedes era la heredera del título al ser la mayor de sus cinco hermanos, pero decidió renunciar a él y cedérselo a su hermano José María, primer hijo varón del matrimonio Milá-Mencos.

La presentadora es la mayor de sus hermanos. Tras su nacimiento llegó Clementina (67), Reyes (66), José María (64), Lorenzo (60) e Inés (58).

Por parte materna, la periodista también viene de una familia importante. La madre de Mercedes Milá era hija de Manuel Mencos Ezpeleta, tercer marqués del Amparo, y de Mercedes Bosch Catarinéu. De la misma manera, su abuela era hija del doctor Rómulo Bosch, un médico e importante empresario, dado que era propietario del Parque de Atracciones Tibidabo, además de político y alcalde de Barcelona en 1905.

















Sufrió depresión

A pesar de mostrarse siempre con un carácter muy alegre y extrovertido, Milá sufrió una fuerte depresión que le apartó de 'Gran Hermano'. La presentadora siempre se había mostrado muy feliz de encontrarse al frente del formato de Telecinco, pero, tras una década al frente, decidió abandonar y mirar por su salud, ya que el realití terminó afectándola emocionalmente.

Tal y como contó para la revista 'Lecturas', el detonante de su depresión fue el desgaste que le provocó conducir el reality de Mediaset, a lo que se sumó el vacío que le dejó el programa cuando le dio el relevo a Jorge Javier Vázquez en 2016. "Le dediqué tantas horas a Gran Hermano que acabó matándome. Tuve que dejar el programa para dedicarme a mí misma y recuperarme. Me ponía la chaqueta en la cara para que no me vieran llorar", confesó la periodista.

"Tuve un desgaste de mi cerebro, un desgaste de estrés, un desgaste muy profundo, que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión", explicó. "Es lo que le quiero decir a la gente: hay solución. Con química, psiquiatría -porque yo voy a una psiquiatra- y no tengo pudor en decir que esta persona me está ayudando", aclaró.













Recibió un premio Guiness

A pesar de haber sido el detonante de su enfermedad, 'Gran Hermano' fue el formato más importante de su carrera, el que también le dio muchas alegrías. Gracias a su paso por el espacio, recibió un premio Guiness. Un día antes de ponerse al frente de la gala del reality, Mercedes tuvo una idea para Mayte Méndez de Vigo, estilista de Mediaset. La periodista quería salir diferente en todas las galas, lo que dio comienzo al fenómeno 'Los trajes de Mercedes'.

Pensando en la innovación, la presentadora decidió junto a su estilista llevar en todas las galas de la décima edición un traje regional de todas las comunidades de España, lo que dio mucho que hablar. Tal fue el revuelo causado por el estilismo de la comunicadora que fue premiada con el 'Guiness World Records' por ser la persona que más trajes regionales se ha puesto en un plató de televisión.





Su complicada vida sentimental

Tras probar suerte en el amor en varias ocasiones, Mila se ha convertido en la 'soltera de oro'. La vida personal de la presentadora siempre ha sido un misterio para todos, a excepción de sus dos relaciones más largas. Durante veinte años compartió su vida con José Sámano, guionista, productor y director. Estuvieron casados y también coincidieron en su lugar de trabajo, ya que trabajaron juntos en seis programas de televisión. Su separación fue amistosa y, a pesar de dividir sus caminos, siempre mantuvieron una buena relación. Sámano falleció en octubre de 2019, lo que fue un duro golpe para ella.

En 1997, tras separarse de su marido, Mercedes inició una relación con Carlos Castillo, un empresario 16 años más joven que ella. Por aquel entonces, la presentadora tenía 46 años y vivió una historia de amor con el empresario durante cuatro años. Cuando Mercedes cumplió los 50, Castillo decidió romper, ya que dijo no ver futuro en su relación.

"Cuando se marchó yo había cumplido 50 años y entré en barrena. Las pastillas y la ayuda psicológica me ayudaron. El día que Carlos se marchó de casa y me dijo que no podíamos seguir porque no había futuro yo tenía de antemano diez días hasta la final de GH. Fue una liberación empezar el reality entonces, pero le dediqué tantas horas que acabó matándome. Aparentemente estaba normal, pero estaba en el infierno. Allí empezó una recuperación larga y horrorosa", contó la periodista para Lecturas, aclarando que, a pesar de haber acabado con ella, el reality también la salvó.

José Sámano y Mercedes Milá / Diez Minutos





Su relación con Dalí

Aunque estas fueron sus únicas parejas públicas, hace un par de años, Mercedes desveló una de las relaciones más llamativas que había mantenido en su juventud. Durante su paso por 'Volando voy', la presentadora confesó a Jesús Calleja uno de los hombres que se habían cruzado en su camino.

"Yo intimé con Salvador Dalí", reveló la presentadora, dejando muy sorprendido a Calleja. "Pero intimar te refieres a hablar, ¿no?", le preguntó el conductor del espacio de Cuatro sin dar crédito. "Hombre, pero más que hablar, ¿eh?", sentenció ella. Según contó la periodista, Dalí le pidió su número de teléfono y “a veces llamaba a casa”. Mercedes aseguró que fue un auténtico amor de verano que vivió en su adolescencia.

Entre los 14 y 17 años, la comunicadora trabajaba como azafata de congresos. Durante su estancia en Cadaqués, Dalí intentaba para pasar más tiempo con ella, por lo que la buscaba. "Mandaba un Rolls a buscarme a mí a la feria de Barcelona porque él vivía en el hotel Ritz", contó.





Su tensión con Pablo Motos

Durante una visita de Mercedes Milá a 'El Hormiguero' en 2017, se pudo percibir cierta tensión entre ella y Pablo Motos. La presentadora fue al programa de Antena 3 para promocionar sus últimos proyectos, su formato 'Convénzeme' en aquel entonces, un programa dedicado a los libros que se emitía en BE MAD.

"Vas a presentar un programa sobre libros", comenzó diciendo el presentador del espacio, dando así comienzo a una desastrosa entrevista. "¿Cómo que 'voy'? ¿No lo has visto?", preguntó la periodista muy ofendida. Ante su metedura de mata, el presentador de Antena 3 tuvo que confesar que no y le preguntó si ya había empezado, a lo que la invitada respondió que sí.

"¿Siempre haces lo mismo con tus invitados? Una patada en la boca, quiero decir. El próximo domingo se emite el último programa de la primera temporada, que lleva tres meses, desgraciado", le respondió Mercedes muy dura. "Pensaba que empezabas ahora", se justificó Motos, una respuesta que no calmó a la entrevistada. "No me hagas la entrevista sobre esto, porque no tienes ni puta idea", sentenció Mercedes Milá.

"Tu peluquera me ha dicho que lo ve, y que le gusta mucho", contó la comunicadora. "No la creas, que es muy falsa. A lo mejor te lo ha dicho por quedar bien. Un beso, Nata", le contestó Motos, dejando claro que no era el único que no lo había visto. Al escuchar su comentario, Mercedes le preguntó si había pausa publicitaria para poder hablar con ella. Y así fue.





Al volver de los anuncios, Motos afirmó que, durante la publicidad, le “había llamado cerdo”. "He ido a hablar con Nata, para confirmar que veía el programa", reveló la invitada para explicar el motivo de sus palabras. "Así ha sido, y le ha dicho que 'el cerdo este dice que me habías mentido'", aclaró el presentador del espacio de las hormigas.

Antes de dejar aparcado su intercambio de ataques, Mercedes invitó a Motos a su programa, pero él no estaba muy convencido, ya que opinaba que como fuese “iba a pasar toda la noche discutiendo” con ella. "No sé si sabes que es grabado, y así, edito lo que quiero", le contestó ella. "¿Serías capaz de editarme?", le preguntaba el presentador de Antena 3 muy sorprendido. "Sí, pero solo para que quedes mejor, que te sobra mucha paja", le contestó la entrevistada.

Sus grandes polémicas en televisión

Está claro que la presentadora siempre ha destacado por no tener pelos en la lengua y ser muy polémica al manifestar su opinión abiertamente. Aunque su trayectoria ha estado marcada por momento así, en los últimos años sus ataques más comentados fueron a Pedro Cavadas y a un doctor.

En 2020, durante su entrevista en 'La Sexta Noche', se emitió la opinión de Cavadas sobre la pandemia, en la que alertaba de su peligrosidad y arremetía contra Fernando Simón. “No sé quién habrá controlado la epidemia, pero quién lo haya hecho, lo ha hecho muy mal y por dos veces”, contestaba Mercedes Milá muy clara. “Quién es ese señor... Me suena el nombre pero no le conozco”, dijo ella refiriéndose a Cavadas, una reacción que se hizo viral. Aunque no tenía muy claro de quien se trataba, a raíz de la explicación de Iñaki López, destacó la indumentaria que Cavadas lució en su paso por 'El Hormiguero'. “El aspecto de guerrillero con el que se presentó en el programa de Pablo Motos ya no me gusta”, sentenció la periodista.





En 2017 la presentadora volvió a ser muy criticada por lo que dijo en su visita de 'Chester in Love'. La popular comunicadora llamó “gordo” al bioquímico José Miguel Mulet para rebatir la opinión de él sobre la dieta del libro 'La enzima prodigiosa es un cúmulo de inexactitudes'. Aunque se disculpó con él por todas las críticas recibidas, Milá no se arrepiente de lo que hizo y volvió a cargar contra el científico una vez fuera del plató de Cuatro.

"Ahora reivindico más lo que hice el otro día en televisión que fue muy mal recibido, porque llamé a un tío gordo porque estaba gordo", reconoció ella. "Es feo y no debía haberlo hecho porque podría haber aprovechado esa oportunidad para haber explicado la importancia de cuidarse, tratar la alimentación como una prevención muy seria", se justificó tras reconocer que reaccionó así porque estaba “nerviosa” al ver como "criticó un libro que a mí me ha ayudado mucho".

Además, explicó por qué no se arrepentía de sus palabras: "Estoy acostumbrada a pedir perdón y le llamé a él después pero ha aprovechado el toro cuando ya ha pasado y en vez de decírmelo a mí directamente, el científico -que es lo que le gusta a él decir que es- lo que ha hecho es llamarme de todo a posteriori". La periodista comentó que el bioquímico la había acusado de hacerle bullying: "Me ha molestado mucho porque es un tema muy serio y muy grave y si alguno vio la televisión ese día creo que hice de todo menos bullying. Lo que yo hice a lo mejor no se deba hacer pero mi idea era que mejorara su salud en un tono amistoso, pero al final resulta que no fue así".









Mercedes Milá al científico español @jmmulet:



"Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo".



QUÉ BAJEZA MÁS GRANDE. pic.twitter.com/X5x2yFTDdB — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) March 5, 2017





Posible vuelta a TVE

Actualmente, la presentadora se encuentra al frente de 'Scott y Milá', espacio de Movistar+. Este 2021, acudió a 'La noche D' como invitada. Dani Rovira dedicó el programa a homenajear la televisión, por lo que contactó con algunos de los presentadores más populares de la pequeña pantalla. "La tele fue mi vida y sigue siendo mi vida hasta hoy. He hecho de todo, ya me quedan pocas cosas por hacer", reconoció a Rovira.

Aunque ha entrevistado a cientas de personas a lo largo de su carrera, gracias a su paso por programas como 'Dos por dos' (1978), 'Buenas noches' (1982-1984) o 'De jueves a jueves' (1986), asegura que todavía hay entrevistas que le quedan por hacer. "Me queda pendiente el de Emiratos Árabes", dijo, refiriéndose al rey Juan Carlos I. "Me gustaría que viniera a Madrid e hiciera una entrevista en los estudios de Televisión Española que es donde debe ser", comentó Mercedes.

"¿Dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Queremos verte en la televisión todo el mundo", le preguntaba Florentino Fernández, que también había acudido al espacio de La 1. "Estoy en Movistar, no me hagas quedar mal", respondía ella con su característico humor. "Sí, pero en Movistar solo lo vemos unos pocos, pero mi madre o mi padre no sabe que estás en Movistar y te quieren ver también", le replicó Flo.

"Pues nada, eso es cuestión de hablar con Televisión Española y terminar mi vida donde empezó", contestó la presentadora muy clara, dejando caer su deseo de volver a la cadena pública. "Ahí tira el guante ella...", reaccionaba Rovira tras escuchar la rotunda propuesta de su invitada a TVE.