Por primera vez en la historia, un Papa entierra a otro Papa

El Papa Francisco ofició el 5 de enero de 2023 el funeral por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro ante unas 50.000 personas. A hombros de los doce llamados gentilhombres, el féretro con los restos mortales del papa emérito fue trasladado al atrio de la plaza de San Pedro desde el interior de la basílica. Un fuerte aplauso acogió la aparición del ataúd en la puerta principal de la basílica de San Pedro, rodeada por una densa niebla.

"En tus manos encomiendo mi espíritu"



Una imagen que paralizó por unas horas el mundo: Nunca antes se había visto a un Papa enterrar a otro Papa. En su homilía, Francisco destacó la "sabiduría, delicadeza y entrega" que Benedicto XVI "supo esparcir a lo largo de los años". La procesión partió en medio del toque de las campanas y a su llegada al sagrario de la plaza, el ataúd fue colocado delante del altar, en el suelo, sobre una alfombra.

El pontífice argentino presidió, en lo que fue casi una circunstancia inédita en la historia de la Iglesia católica, el funeral de su predecesor, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años tras casi 10 desde su renuncia al pontificado. La homilía de Francisco, que leyó sentado debido a sus problemas de rodilla, comenzó con las palabras "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", que son las últimas que el Señor pronunció en la cruz según el Evangelio.

El Pontífice argentino remarcó que el programa de vida que inspira el corazón de los pastores con el fin de experimentar los mismos sentimientos de Cristo son la entrega agradecida de servicio al Señor y a su Pueblo, la entrega orante y la entrega sostenida por la consolación del Espíritu, y que también marcaron la vida de Benedicto XVI.

Así fueron los encuentros entre Benedicto XVI y Francisco

El último encuentro tuvo lugar la mañana del 28 de diciembre de 2022, en el Monasterio “Mater Ecclesiae” en el Vaticano. El Papa Francisco visitó al Papa emérito Benedicto XVI, después de la Audiencia General para verificar el estado de salud del Papa emérito, que en las últimas se había agravado debido a la avanzada edad.

2013. El primer encuentro

El primero encuentro indeleble en la historia de la Iglesia y del mundo, fue el del 23 de marzo de 2013, en Castel Gandolfo: el Papa Francisco había sido elegido sólo diez días antes, mientras que el Papa emérito se había trasladado hacia menos de un mes al Palacio Apostólico de la ciudad de Lacio, después de haber terminado su pontificado, el 28 de febrero. Este primer encuentro se divide en tres momentos: la oración común en la Capilla de la residencia papal, la conversación privada y el almuerzo.

23 de marzo, arrodillados juntos en oración

Como lo refirió en ese entonces, el Padre Federico Lombardi, Director de la Oficina de Prensa del Vaticano, “en la Capilla el Papa emérito ha ofrecido el lugar de honor al Papa Francisco, pero él dijo: 'Somos hermanos' y ha querido que se arrodillaran juntos en el mismo banco”. A continuación, la conversación privada, que duró unos 45 minutos, en la Biblioteca del Palacio Apostólico, de la que queda la memorable foto de los dos Sucesores de Pedro sentados uno frente al otro, divididos por una mesa sobre la que se aprecia una gran caja blanca. Por último, el almuerzo, en presencia del personal pontificio.

2 de mayo, Benedicto regresa al Vaticano

Después de este primer encuentro, siguieron otros, algunos públicos y otros privados: el 2 de mayo de 2013, Benedicto XVI regresó al Vaticano y el Papa Francisco lo acogió “con gran y fraterna cordialidad”, explica el Padre Lombardi, frente al Monasterio “Mater Ecclesiae”, renovado para convertirse en la residencia oficial del Papa emérito.

5 de julio, Ceremonia de inauguración de un monumento

Dos meses más tarde, el 5 de julio, Benedicto y Francisco, juntos, participaron en la ceremonia de inauguración del monumento a San Miguel Arcángel, situado en los Jardines Vaticanos. Había sido el Papa Ratzinger quien aprobó ese proyecto y a Bergoglio le pareció justo invitarlo a la inauguración.

19 de julio, la visita del Papa Francisco antes de la JMJ en Río

Pocos días después, el 19 de julio, el Papa Francisco fue a visitar al Papa emérito al Monasterio “Mater Ecclesiae”: es la víspera de un viaje importante, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Es el primer viaje internacional del Papa Francisco, es su primera JMJ, es su primer regreso a América Latina después de su elección a la Sede papal: por eso, Bergoglio pide a Ratzinger que “acompañe con cercanía y oración” este gran acontecimiento. La JMJ de Río había sido convocada por Benedicto XVI y Francisco le llevó dos regalos: el librito preparado específicamente para el viaje, para que el Papa Emérito pueda “participar espiritualmente” en la iniciativa, y la medalla conmemorativa preparada para la ocasión. Por su parte, Benedicto XVI recuerda “las intensas y maravillosas experiencias” vividas en las JMJ de Colonia, Sydney y Madrid. Un momento de oración en común, seguido de una “conversación cordial”, concluye el encuentro.

23 y 27 de diciembre, saludo navideño de Francisco a su predecesor

A finales de 2013, el Papa Francisco y su predecesor se encontraron dos veces en diciembre: el 23 del mes, el Papa Bergoglio fue al Monasterio “Mater Ecclesiae”, para presentar sus saludos navideños a Benedicto XVI, mientras que cuatro días después, el 27 de diciembre, el Papa emérito se desplaza a Casa Santa Marta para almorzar con el Pontífice, por invitación suya.

2014. Ratzinger presente en tres eventos significativos

En 2014, los encuentros entre los “dos Papas”, todos son de carácter público y se refieren a grandes acontecimientos eclesiales: la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, el 27 de abril, en la que Benedicto XVI participa como concelebrante, aunque no en el altar, sino a la izquierda del atrio de la Basílica, con los demás Cardenales y Obispos. Luego el encuentro con los abuelos y los ancianos, celebrado en la Plaza de San Pedro el 28 de septiembre, y también la beatificación de Pablo VI, el 19 de octubre, de quien Benedicto XVI había sido creado cardenal en el Consistorio del 27 de junio de 1977, con el título presbiteral de “Santa María Consoladora en Tiburtino”.

22 de febrero, Benedicto se quita el solideo blanco para saludar a Francisco

Antes de estos encuentros, sin embargo, hubo una que dejó su huella: el 22 de febrero, en la Basílica Vaticana, se celebró el Consistorio público ordinario para la creación de Cardenales. Benedicto XVI estuvo presente: al entrar en la Basílica, es recibido por los numerosos Cardenales presentes y por el Papa Francisco. Delante de su sucesor, Benedicto – con un gesto de gran humildad y respeto – se quita el solideo blanco, antes de intercambiar un abrazo fraterno con el Papa.

2015. El Consistorio para la creación de Cardenales

Un año más tarde, el 14 de febrero de 2015, Benedicto XVI aceptó la invitación de Francisco a participar en otro Consistorio para la creación de veinte Cardenales.

30 de junio, el Papa Benedicto parte por 15 días

El 30 de junio del mismo año, el Pontífice emérito se trasladó durante 15 días a la residencia de verano de Castel Gandolfo y el Papa Francisco fue a saludarlo, antes de partir.

8 de diciembre, El encuentro en la Puerta Santa de la Basílica Vaticana

Otro encuentro emblemático: es el del 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica Vaticana e inauguró oficialmente el Jubileo extraordinario de la Misericordia. Bajo el pórtico de la Basílica, discreto y silencioso, le espera Benedicto XVI. Los dos se abrazan, intercambian palabras de afecto. Luego Benedicto, apoyado en el brazo de Monseñor Georg Gaenswein, Prefecto de la Casa Pontificia y su secretario personal, atraviesa la Puerta Santa, el primer peregrino después del Papa Francisco. Y así comienza su último peregrinaje en la tierra.

2016. Aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI

El 28 de junio de 2016 se celebró en la Sala Clementina del Palacio Apostólico una ceremonia conmemorativa del 65 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI. Con este motivo, el Papa Benedicto saludó al Papa Francisco y le agradeció su bondad hacia él:

“Hace 65 años, un hermano ordenado conmigo decidió escribir en la tarjeta de recuerdo de la primera Misa sólo, salvo el nombre y las fechas, una palabra, en griego: 'Eucharistomen', convencido de que, con esta palabra, en sus múltiples dimensiones, ya está dicho todo lo que se puede decir en este momento. 'Eucharistomen' dice un gracias humano, gracias a todos. Gracias especialmente a usted, Santo Padre. Tu bondad, desde el primer momento de mi elección, en cada momento de mi vida aquí, me golpea, realmente me lleva, hacia dentro. Más que en los Jardines Vaticanos, con su belleza, Tu bondad es el lugar donde vivo: me siento protegido. Gracias también por las palabras de agradecimiento, por todo. Y esperamos que puedas avanzar con todos nosotros por este camino de la Divina Misericordia, mostrándonos el camino de Jesús, hacia Jesús, hacia Dios".

19 de noviembre, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de 17 cardenales, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI. Le acompañan 16 de los nuevos cardenales. (Ausente, debido a su avanzada edad, el cardenal Sebastian Koto Khoarai, O.M.I., obispo emérito de Mohale's Hoek, a quien se entregará posteriormente el birrete cardenalicio en Lesotho).





2017. Intercambio de felicitaciones de Navidad y Semana Santa

En 2017, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI en las solemnidades de Pascua y Navidad para ofrecerle los tradicionales saludos. El intercambio de felicitaciones navideñas tuvo lugar el 21 de diciembre.

"El jueves 21 de diciembre de 2017, como cada año, el Papa Francisco visitó el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano para felicitar al Papa emérito Benedicto XVI por la Navidad. La reunión duró aproximadamente media hora" (Oficina de Prensa).

28 de junio, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de cinco cardenales, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI, acompañado por los nuevos cardenales.

2018. Intercambio de felicitaciones de Navidad y Semana Santa

En 2018, el intercambio de felicitaciones de Pascua tuvo lugar el 27 de marzo, mientras que el de Navidad se celebró el 21 de diciembre.

28 de junio, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de 14 cardenales, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI, acompañado por los nuevos cardenales.

13 de octubre, víspera de la canonización de Pablo VI

El Papa Francisco ha subido esta noche al Monasterio Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos, para reunirse con el Papa emérito, en vísperas de la canonización de Pablo VI, Óscar Romero y otros cinco beatos. Joseph Ratzinger fue creado cardenal por Pablo VI en su último Consistorio, el 27 de junio de 1977.

2019. Intercambio de felicitaciones de Pascua y cumpleaños

El 15 de abril, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI para felicitarle por Pascua y su cumpleaños.

5 de octubre, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de 13 cardenales, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI, acompañado por los nuevos cardenales.

2020. 28 de noviembre, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de 13 cardenales, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI, acompañado por los nuevos cardenales.

2022. 13 de abril, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI para felicitarle por Pascua y por su 95 cumpleaños

Por primera vez desde el Covid, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI poco antes de Pascua, ofreciendo al Papa emérito sus saludos por su 95 cumpleaños y por la Pascua.

27 de agosto, el Papa Francisco visita a Benedicto XVI junto con los nuevos cardenales

Tras el Consistorio para la creación de 20 cardenales, el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI. Le acompañaban 19 de los nuevos cardenales. (Ausente, por edad avanzada, el Cardenal Richard Kuuia Baawobr Obispo de Wa, Ghana).

Numerosas llamadas telefónicas entre Francisco y Benedicto

A estos encuentros hay que añadir, pues, las numerosas llamadas telefónicas entre los dos Sucesores de Pedro: la primera de las cuales tenemos noticias oficiales es la del 19 de marzo de 2013. Es la memoria litúrgica de San José y, por tanto, el homónimo de Joseph Ratzinger. Pero también es el día en que comienza oficialmente el magisterio de Jorge Mario Bergoglio. A las 17.00 horas de ese día, el Papa Francisco telefoneó a Benedicto XVI para desearle “y para expresar una vez más su gratitud y la de la Iglesia por su servicio”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Por su parte, el Papa Emérito “asegura a su sucesor su continua cercanía en la oración”.

Francisco: "Que Dios dé a Benedicto alegría y felicidad"

Otras llamadas telefónicas similares se repiten el 16 de abril de 2013 y 2014, con ocasión del cumpleaños de Benedicto XVI.

El 19 de marzo de 2015, "el Papa Francisco llamó por teléfono a Benedicto XVI hacia el mediodía para desearle lo mejor en el día de su onomástica y -a su vez- recibió los deseos del Papa emérito en el segundo aniversario del inicio de su pontificado, que se cumple hoy".

Mientras que el 16 de abril de 2015 el Papa Francisco ofrece la Misa matutina celebrada en la Casa de Santa Marta justo a su predecesor, con palabras de especial deseo: “Quisiera recordar que hoy es el cumpleaños del Papa Benedicto XVI. He ofrecido la Misa por él y los invito a orar por él, para que el Señor lo sostenga y le dé tanta alegría y felicidad”.