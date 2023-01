Georg Gänswein, triste y conmovido durante el funeral de Benedicto XVI: "Vivió amando al Señor hasta el final"

Lo hemos podido ver al lado del féretro de Benedicto XVI al comienzo del funeral y luego no se ha sentado en la fila de los arzobispos ni ha procesionado con los miembros de la Casa Pontificia, sino que ha acudido al puesto del prefecto con sotana y roquete junto a las consagradas que han cuidado de Joseph Ratzinger.



Georg Gänswein ha vivido una mañana muy especial en la Plaza San Pedro despidiendo a su querido amigo Benedicto XVI. Triste, conmovido, pero al mismo tiempo en paz. Este miércoles, el que fue secretario particular del Papa emérito visitó los estudios de Radio Vaticana para contar cómo fueron los últimos momentos de la existencia terrenal de Ratzinger. Durante tres días miles de fieles han rendido homenaje a los restos mortales del Papa emérito y Gänswein reconoce que “humanamente” ha sido un momento muy sufrido: “Espiritualmente, muy bien. Sé que el Papa Benedicto está ahora donde quería ir”.

Sobre cómo vivió los últimos días de su vida Benedicto XVI, su secretario particular reconoce que no oyó las últimas palabras con sus oídos: “La noche antes de su muerte las oyó uno de los enfermeros que estaba de guardia. Hacia las tres: 'Señor, te amo'. El enfermero me lo dijo por la mañana nada más llegar a la habitación, fueron las últimas palabras que realmente comprensibles”.

Cuando Gänswein notó que Ratzinger empezaba a respirar cada vez con más dificultad, llamó a las Memores y a la hermana Brígida: “Les dije que vinieran porque estaba agonizando. En ese momento estaba lúcido. Yo había preparado de antemano las oraciones de acompañamiento para el moribundo, y rezamos durante unos 15 minutos, todos juntos, mientras Benedicto XVI respiraba cada vez con más dificultad, cada vez veía que no podía respirar bien”.

A las 9.34?h del pasado sábado, el Papa emérito exhaló su último suspiro y Gänswein admite que llamó inmediatamente al Papa Francisco, que tenía que ser el primero en saberlo: “Luego vino, le acompañé al dormitorio donde murió y les dije a todos: 'Quédense'. El Papa saludó, le ofrecí una silla, se sentó junto a la cama y rezó. Dio la bendición y se despidió”.

Sobre el mensaje más fuerte de sus ocho años de Pontificado, Gänswein admite que “su fuerza reside en el lema que eligió cuando se convirtió en arzobispo de Múnich: “Cooperatores veritatis", es decir, "cooperadores de la verdad", lo que significa que la verdad no es algo pensado, sino que es una persona: es el Hijo de Dios”.

El mundo nunca olvidará aquel 11 de febrero de 2013, el día de su renuncia: “Fui de los primeros que intentaron disuadirle. Y me contestó secamente: 'Mira, no te pido tu opinión, sino que te comunico mi decisión. Rezada, sufrida, tomada coram Deo'. Hay quienes no creen o hacen teorías, diciendo que 'dejaría una parte, pero se quedaría con otra', etc.: todos los que dicen esto solo hacen teorías sobre una palabra u otra y al final no confían en Benedicto, en lo que dijo. Esto es realmente una afrenta contra él. Por supuesto, cada uno tiene su voluntad, su libertad, y puede decir cosas con sentido o con menos sentido. Pero la verdad desnuda es esta: ya no tenía fuerzas para dirigir la Iglesia, como dijo en latín aquel día”.

Sobre qué aspecto le impresionó más estando cerca a Benedicto durante su larga etapa como emérito, Gänswein subraya la “capacidad para aceptar cuando la gente no estaba de acuerdo con lo que decía. Como profesor, esto es normal: existe la confrontación, el discurso, la "lucha" entre diferentes argumentos. En este contexto también se utilizan palabras fuertes, pero sin herir nunca y, a ser posible, sin ser polémico. Otra cosa es cuando uno es obispo y luego Papa: predica y escribe no como una persona particular, sino como quien ha recibido el mandato de predicar y ser pastor de un rebaño”.

“La mayor enseñanza es que la fe escrita, la fe hablada y proclamada no es solo algo que dijo y predicó, sino algo que vivió. Es decir, el ejemplo para mí es que la fe aprendida, enseñada y proclamada se convirtió en la fe vivida. Y esto para mí - incluso en este momento en que estoy sufriendo, no solo - es un gran alivio espiritual”, ha dicho Gänswein durante la entrevista en Radio Vaticana