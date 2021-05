El Vaticano, un reconocido mediador en múltiples conflictos internacionales a lo largo de la historia

Durante las últimas semanas el mundo está viviendo momentos muy delicados: la escalada de violencia entre Israel y Hamás, la crisis en Colombia, los graves problemas en Myanmar son solamente algunos de los lugares del mundo donde se ha extendido el caos y la guerra.

El Card. Pietro Parolin expresó este martes la preocupación del Papa y de la Santa Sede por la escalada de violencia entre Israel y Hamás y ha pedido hacer todo lo posible para detener el conflicto: "Este conflicto está acarreando la ruina además de la muerte", afirmó el cardenal Parolin. Los periodistas le preguntaron al secretario de Estado si la Santa Sede podría actuar como mediador en la cuestión israelí-palestina: "Me parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias. En un sentido técnico quizás no, no creo que se den las condiciones", aclaró el Card. Parolin.

La cuestión israelí-palestina es solamente la última de una larga lista de conflictos internacionales en los cuales el Vaticano ha intentado mediar para restablecer las relaciones entre países. El papel de San Juan Pablo II y del Papa Francisco en conflictos como la caída del Muro de Berlín o el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos destaca la capacidad mediadora que ha tenido el papado a lo largo de toda su historia.





El Vaticano, mediador en el Conflicto del Beagle

A pesar de no representar un poder político, el Vaticano ha sido siempre una importante figura en el panorama internacional para limitar la violencia entre los territorios. La Santa Sede, además, organiza una representación del Papado en otros países a través de los nuncios pontificios lo cual demuestra la costumbre de la Iglesia de utilizar el diálogo para resolver los problemas.

Son muchos los conflictos internacionales en los que ha intervenido el Papado durante su historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papado tendió puentes a los judíos durante el régimen nazi. El Papa Pío XI fue de gran ayuda para los judíos que estaban siendo perseguidos en los países ocupados por Hitler. Pio XI además escribió la encíclica “Con ardiente preocupación” en la que condenaba la ideología racista y pagana del Tercer Reich.

Juan Pablo II fue el protagonista durante sus años de pontificado como mediador de conflictos internacionales. En 1984 Chile y Argentina estuvieron a punto de empezar una guerra por la soberanía del canal de Beagle. La mediación del Papa Juan Pablo II logró entablar conversaciones entre los dos países y los diálogos dieron por finalizar el conflicto gracias a la firma del Tratado de Paz y Amistad que aún continúa vigente.









San Juan Pablo II, protagonista en la caida del Muro de Berlín

Otro conflicto en el que el Vaticano resultó ser decisivo fue la caída del muro de Berlín en 1989. San Juan Pablo II, acompañando los procesos que se habían puesto en marcha en su Polonia con el nacimiento de Solidarnosc, el primer sindicato libre en un país comunista, contribuyó a la caída de los sistemas totalitarios. El Papa Juan Pablo II intervino en un momento acertado por motivo del acercamiento entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, lo cual condujo a la participación de Mijaíl Gorbachov en los diálogos que permitieron culminar con la caída del Muro de Berlín en 1989.

El mismo líder soviético-ruso Gorbachov, reconoció públicamente que la intervención del Papa polaco fue decisiva en los acontecimientos que culminaron, en 1989, con el derribo del muro de Berlín y con todo el sistema comunista en Europa.









El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos

También Papa Francisco, en los últimos años, hizo de mediador en algunos conflictos políticos y sociales del mundo. Uno de los más importantes fue el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tras 50 años de enemistad. El Papa argentino escribió a Raúl Castro y Barack Obama, con el objetivo de resolver problemas humanitarios, relacionados especialmente con los presos políticos.

El 23 de septiembre de 2015, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su discurso durante la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice en la Casa Blanca, afirmó: “Santo Padre, estamos agradecidos por su inestimable apoyo a nuestro nuevo comienzo con el pueblo cubano, que ofrece la promesa de mejores relaciones entre nuestros países, una mayor cooperación en todo el continente y una vida mejor para el pueblo cubano”.





Las frases del Papa Francisco durante su último viaje a Irak

Papa Francisco vivió, durante su último viaje en Irak, algunos de los momentos más importantes de su pontificado. Acababa de aterrizar en Irak y el Papa Francisco, ante las autoridades del país, dijo con fuerza: "Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes. Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local. No más violencia, extremismos, facciones e intolerancia”. Y añadió diciendo: "Que las naciones no retiren del pueblo iraquí la mano extendida de la amistad y del compromiso constructivo, sino que sigan trabajando con espíritu de responsabilidad común con las autoridades locales, sin imponer intereses políticos e ideológicos".

El Papa arremetió en la Llanura de Ur contra la "proliferación de armas" y las "turbias maniobras" del dinero al tiempo que pidió a los fieles de todas las religiones "transformar" el odio en "instrumentos de paz".









La situación en Tierra Santa, "inaceptable, el odio y la violencia crea una herida grave"

"Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión", exclamó Francisco en su tercer discurso en el país.

Ahora el mundo se encuentra con varios conflictos internacionales por el mundo. Lo que ocurre en Tierra Santa es “inaceptable, el odio y la violencia crea una herida grave que impide la convivencia pacífica”. Así de contundente se mostró el Papa Francisco en el Vaticano para condenar los ataques que sufre la Franja de Gaza en los últimos días por parte del ejército israelí y de Hamas. El Santo Padre hizo un llamamiento por la paz entre Israel y Gaza y reclamó a las autoridades de ambos pueblos poner fin a las armas.