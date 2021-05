El Card. Parolin reitera la urgencia de un alto el fuego en Tierra Santa: "Tenemos que unir todas las fuerzas"

El Papa y la Santa Sede están "muy preocupados" por lo que ocurre en Tierra Santa, donde no cede la escalada de violencia entre Israel y Hamás. Así lo ha expresdo el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, al margen de la presentación del libro dedicado al ex director de L'Osservatore Romano, Mario Agnes, del periodista Ignazio Ingrao, en el Palacio Borromeo, sede de la Embajada de Italia ante la Santa Sede.

El cardenal reiteró la urgencia de un alto el fuego y expresó su profunda preocupación por esta situación incandescente, que continúa "a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego".









Hacer todo lo posible para detener el conflicto

"Este conflicto está acarreando la ruina además de la muerte", afirma el cardenal Parolin. Y recuerda las palabras del Papa en el Ángelus del domingo 16 de mayo, cuando llamó la atención del mundo especialmente sobre los "niños muertos".

"Nuestra preocupación es la del Santo Padre y el compromiso de hacer todo lo posible para detener el conflicto", dijo el secretario de Estado.









Terrible e inaceptable

Y respondió a las preguntas de los periodistas que preguntaban si la Santa Sede podría actuar como mediadora en la cuestión israelí-palestina: "Me parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias. En un sentido técnico quizás no, no creo que se den las condiciones", aclaró.

"Pero ciertamente tenemos que llevar a cabo cualquier acción que pueda ayudar, en primer lugar, a un alto el fuego, a que se ponga fin a este conflicto, a que podamos llegar a una resolución de acuerdo con la solución de los dos Estados".









El encuentro con Ursula von der Leyen

El cardenal Parolin espera el encuentro del próximo sábado entre el Papa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien también él tendrá modo de encontrar.

Será una nueva oportunidad para discutir la crisis, dice: "Ciertamente también hablaré con ella sobre la cuestión israelí-palestina. Tenemos que unir todas las fuerzas para intentar detener esta crisis".