Sigue en directo la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati este domingo 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro será el escenario de un acontecimiento histórico: la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, presidida por el Papa León XIV. Miles de peregrinos ya se han reunido en Roma, mientras millones de personas seguirán la ceremonia en directo desde distintos puntos del mundo.

Esta será la primera canonización del pontificado de León XIV, y podrás seguirla en tiempo real a través de la web de COPE, en TRECE o mediante nuestras redes sociales, con todos los detalles, imágenes y momentos destacados de la ceremonia.

Los dos jóvenes santos representan distintas formas de acercarse a Dios: Carlo Acutis, el primer “santo millennial”, lo hizo mediante la tecnología y la evangelización digital; mientras que Pier Giorgio Frassati, conocido como el “Hombre de las Bienaventuranzas”, encarnó la fe a través del servicio, la oración y la caridad.