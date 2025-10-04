El Papa pide una Iglesia que sirva a Reino de Dios y no al dinero: "El mundo cambia solo si nosotros cambiamos”

En una mañana marcada por la celebración del Jubileo de las Misiones -que se está celebrando estos días 4 y 5 de octubre- y la fiesta de san Francisco de Asís, el Papa León XIV ha presidido en la Plaza de San Pedro una nueva audiencia jubilar centrada la esperanza. Pero no una esperanza abstracta, sino una que se elige, que compromete y transforma.

León ha comenzado su reflexión a partir del Evangelio del día, con el que ha advertido sobre el peligro del apego a las riquezas: “El evangelista cuenta que algunas personas, después de escuchar a Jesús, se burlaban de Él. Les parecía absurdo su mensaje sobre la pobreza, pero en realidad estaban siendo tocados en lo más profundo por su apego al dinero”.

“El mundo cambia si nosotros cambiamos. La peregrinación se hace por esto: se atraviesa la Puerta Santa para entrar en un tiempo nuevo”. Y es que en este sentido ha destacado que el Jubileo es un tiempo de esperanza concreta, en el que el corazón puede encontrar perdón y misericordia “para que todo pueda comenzar de nuevo”.

"Quien no elige se desespera, Esperar es elegir"

“El Jubileo también abre a la esperanza de una distribución diferente de la riqueza, a la posibilidad de que la Tierra sea de todos, porque en realidad no es así. En este año debemos elegir a quién servir: si a la justicia o a la injusticia, si a Dios o al dinero. Esperar es elegir”, ha indicado.

Además, ha recordado que la falta de decisión espiritual conduce a la tristeza interior: “Quien no elige se desespera. Una de las consecuencias más comunes de la tristeza espiritual, de la acedia, es no elegir nada. Entonces, quien parece vivir se ve invadido por una pereza interior que es peor que la muerte. Esperar, en cambio, es elegir”.

El ejemplo de Santa Clara de Asís

En el día de san Francisco, el Papa ha dedicado buena parte de su catequesis a santa Clara, “una mujer que, con la gracia de Dios, supo elegir: una joven valiente y contracorriente, Clara de Asís. Su elección fue aún más impresionante que la de Francisco: quiso vivir como mujer libre, siguiendo el Evangelio en una sociedad que no comprendía su decisión”.

El Papa también ha subrayado que la valentía de Clara “inspiró a muchas otras jóvenes” y que su ejemplo “no fue un fuego de paja, sino una luz que sigue ardiendo hasta nuestros días”.

"esto da esperanza"

Al final de su catequesis, León XIV ha invitado a los jóvenes y a toda la Iglesia a vivir el Evangelio con libertad y coherencia: “Jesús dice: no se puede servir a dos señores. Así la Iglesia es joven y atrae a los jóvenes. A los jóvenes les gustan las personas que han elegido y asumen las consecuencias de sus elecciones. No se convierten en fotocopias, sino que cada uno, cuando elige el Evangelio, se elige a sí mismo, se pierde y se encuentra”.

El Papa ha concluido con una oración y un llamado a rezar “por los jóvenes y por una Iglesia que no sirva al dinero ni a sí misma, sino al Reino de Dios y a su justicia. Una Iglesia que, como santa Clara, tenga el valor de habitar la ciudad de otra manera. Esto da esperanza”.