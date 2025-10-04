Hay Santos que han arraigado en el corazón de los cristianos con gran popularidad gracias a su vida sencilla. Como hoy que celebramos a San Francisco de Asís. Juan como se llamaba en su origen es hijo del comerciante Bernardone y nace en Asís el año 1182. Su infancia y su juventud transcurren en un ahínco por subir desde la escala humana.

Todo esto contaba con el beneplácito del padre que veía en su hijo un seguidor de sus negocios cuando él ya no estuviese. Su vida material el hizo tener grandes amigos y participar de las fiestas siendo un verdadero líder. Participó en algún combate y fue hecho prisionero. Esto le hizo reflexionar, además de una enfermedad que sufrió.

Empezó a descubrir las palabras de San Pablo que todo lo consideraban perdida en comparación con Cristo. Una vez que ora ante San Damián, el Crucifijo le pide reparar su Iglesia que amenaza ruina. Él lo toma como una petición para reparar materialmente ese Templo y hace una colecta. Pero descubre que la Providencia le pide algo más.

Es cuando abandona todas sus pertenencias con el disgusto de su padre y el beneplácito de su Obispo que le bendice en su opción por Cristo, pasando a llamarse Francisco. Con un grupo de compañeros que se le juntan funda los franciscanos desde el más absoluto desprendimiento.

El Papa Inocencio III fue el que dio su beneplácito después de ver en un sueño que las columnas de la Basílica se desmoronaban y un joven -que era Francisco- las sostenía. Su carisma descubría a Dios presente en todas las criatura a las que llamaba hermanos. Introductor del popular Belén que ponemos en las casas, San Francisco de Asís muere en el año 1226 con las Llagas de Cristo.