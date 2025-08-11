Santa Clara de Asís

En la Iglesia las Santas mujeres tienen mucho de Nuestra Madre que meditaba todas las cosas guardándolas en su corazón. Hoy celebramos a Santa Clara. Su vida fue un continuo gesto de contemplación Nacida en Asís en en el año 1193, a los 18 años, sintió que Dios le tocaba el corazón por la predicación de su convecino San Francisco.

Era sabido que, desde pequeña tenía un gran amor a Dios y ese anhelo de vivir la caridad con los más necesitados. A pesar de todo, procedía de familia noble y las riquezas eran un peligro para su camino trazado. Pero el Espíritu le tocó y se convirtió hasta estimar en nada lo que tenía en su haber familiar.

Fruto de este cambio dejó su rica mansión y fue a visitar al predicador en una morada muy pobre. Enviada a unas religiosas que le preparasen para ser una monja santa, sus hermanos, quisieron llevársela en vano a casa. Una vez establecida al lado de San Damián, el Convento se llenó de religiosas, entre las que se encontraban su madre y su hermana.

Son las Damas Pobres de San Damián, llamadas popularmente clarisas. Poco después, es nombrada Superiora de la Comunidad, intentando dejarlo varias veces en vano. Es grande su amor a Cristo Eucaristía. Cuenta precisamente que un día los sarracenos quisieron saquear y arrasar el propio Convento.

Ella con Jesús Sacramentado y la paz franciscana que llevaba en su corazón, logra que se fuesen sin ningún tipo de violencia. Muere en el año 1253. Santa Clara es Patrona de la televisión porque cuando estaba en la cocina y tocaban alzar a Dios en la Iglesia, ella siempre lo veía a través de la pared.