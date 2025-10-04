El Papa León XIV firma su primer gran documento: "Dilexit te" (Te he amado)

El Papa León XIV ha firmado este sábado, 4 de octubre a las 8:30h su primera Exhortación Apostólica, titulada Dilexi te (Te he amado) y será presentado oficialmente el próximo 9 de octubre, a las 11.30h, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, según ha confirmado el Vaticano.

El texto ha sido firmado esta mañana por el Papa en la biblioteca del Palacio Apostólico ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra.

Apenas cuatro meses después de su elección, León XIV da a conocer el que será su primer gran documento pontificio: una exhortación apostólica. Un texto de carácter pastoral en el que se ofrecen disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva.

Del "nosotros" al "tú"

El título, Dilexit te («Él te amó»), refleja una clara continuidad con el pontificado de Francisco y un diálogo directo con la encíclica Dilexit nos («Él nos amó»), publicada por el Papa Francisco en octubre de 2024.

Aquel texto, la cuarta encíclica de su pontificado, proponía una renovación de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como respuesta al consumismo y la indiferencia contemporánea.

sobre las exhortaciones

Antes del verano, el entonces Prior general de los agustinos, padre Alejandro Moral, había adelantado que León XIV trabajaba en Villa Barberini, en Castelgandolfo, en lo que podría ser su primera encíclica. “Aprovechará estas semanas para elaborar la estructura principal del texto”, señaló entonces, mencionando que temas como la paz, la unidad, la doctrina social o la inteligencia artificial podrían formar parte de su reflexión.