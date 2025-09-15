El Papa León XIV nombra a Piero Pioppo nuncio apostólico en España y Andorra

La Santa Sede ha hecho público el nombramiento del arzobispo italiano Piero Pioppo nuncio apostólico en España y Andorra, o lo que es lo mismo, representante del Papa León XIV en nuestro país.

Pioppo, que cumplirá 65 años el próximo 29 de septiembre, ha ocupado desde 2017 la Nunciatura Apostólica en Indonesia. De esta manera, el italiano sucederá al filipino Bernardito Auza, nuncio apostólico en la Unión Europea desde el pasado 22 de marzo.

La dilatada carrera diplomática de Pioppo

Nacido en la ciudad italiana de Savona, fue ordenado sacerdote en 1985, iniciando en 1991 su preparación diplomática en la Academia Pontificia Eclesiástica de Roma.

En 1993, ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede, siendo enviado como funcionario de las Nunciaturas en Corea del Sur y Chile.

Piero Pioppo

En 2010, Benedicto XVI le nombró obispo de Tocello y Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial.

Tras su ordenación episcopal, eligió como lema 'Quasi lignum super aquas', una frase de la profecía de Jeremías (17, 8), que significa "Como el árbol junto a las aguas" y que hace referencia a la fecundidad del alma que permanece cerca de Dios.

Ya durante el pontificado de Francisco, fue nombrado en 2017 nuncio en Indonesia, y el 19 de marzo de 2018 añadió a esta tarea la de la representación pontificia ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Piero Pioppo es políglota, dominando diferentes idiomas como el inglés, el francés y el español.