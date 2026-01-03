Hoy, Segundo Domingo después de Navidad San Juan vuelve con su Prólogo donde presenta la mejor Radiografía del Verbo de Dios que existía desde toda la eternidad. La Clave es que vino al mundo y no fue recibido por los suyos.

Pero a cuantos le reciben les convierte en hijos de Dios. El momento cumbre es que el Verbo se ha hecho Carne y ha acampado entre nosotros lo que nos lleva a contemplar su Gloria. Así es como Dios se nos ha dado a conocer al nacer en Belén. Hoy también recordamos a Santa Genoveva. Nacida en Nanterre, cerca de París, en el siglo IV, sus padres Severo y Leoncia son de origen romano. Siendo niña, mantiene una experiencia de encuentro muy especial con Dios, que le hace ver el camino de la dedicación al Señor y al prójimo. Precisamente cuando sólo tiene 15 años, forma un grupo de mujeres, consagradas totalmente a la atención a los más necesitados. Aunque no sean religiosas propiamente, preparan de los cultos del Templo. En Genoveva, este espíritu de sacrificio es mayor, sobre todo cuando llega la Cuaresma. A ello se une el afán de orar ante las dificultades que acechan. Es el caso del intento de destrucción de París por los bárbaros. Cuando la gente quiere huir, ella les estimula a rezar, logrando el fruto esperado. También ayudó a los habitantes de aquellas tierras, a salir al paso de una realidad de hambre. Tal fue su prestigio que los reyes Childerico y Clodoveo, mostraron gran simpatía por ella. Situaciones como esta, le permitieron a la Santa librar de la muerte a muchos encarcelados. Santa Genoveva muere el año 502 y es Patrona de París.