El Papa León XIV, sobre el ataque israelí en Catar: "Toda la situación es muy grave"

El Papa León XIV ha calificado de "realmente grave" el ataque israelí contra edificios residenciales en Doha, donde se encontraban líderes de Hamás, así como la evacuación de la ciudad de Gaza. Lo ha hecho a su salida del Palacio de Castelgandolfo, ante las preguntas de los medios, antes de regresar al Vaticano.

"En estos minutos hay noticias realmente graves, el ataque de Israel contra algunos líderes de Hamás en Catar. Toda la situación es muy grave", afirmó el pontífice, quien añadió que "no sabemos a dónde van las cosas, tenemos que rezar".

También preguntado sobre la situación en Gaza, el papa expresó que "la situación es verdaderamente grave". "Toda la situación es realmente grave, la evacuación de la ciudad, no sabemos hacia dónde van las cosas. Es siempre grave", señaló.

Asimismo, informó de que ha intentado comunicarse con el párroco de la única iglesia católica en Gaza, la de la Sagrada Familia, aunque todavía no ha conseguido establecer contacto. "He intentado llamar ahora al párroco, no tengo noticias, pero ciertamente estaban bien", aseguró.