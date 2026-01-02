Reunión en el Vaticano para preparar un posible viaje del Papa a España

El próximo viernes 9 de enero, en el Vaticano, se producirá una reunión entre la presidencia de la Conferencia Episcopal Española y la Secretaría de Estado para preparar un posible viaje del Papa a España.

Sobre la mesa estarán las propuestas que el presidente de la CEE , Luis Argüello, ya presentó al Papa León XIV. Entre ellas, destaca la visita a Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí en 2026, coincidiendo con la finalización de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.

"Podemos ir calentando motores"

El cardenal José Cobo confirmó en COPE que la visita del Papa Francisco a España "es una posibilidad". El arozbispo de Madrid reconoció que el viaje "está en la agenda" y que el Pontífice tiene "muchas ganas" de venir.

El arzobispo de Madrid aseguró en esta entrevista que "desde el minuto 1 le invité". "Es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable", añadió.

"¿El cuándo y el cómo todavía queda afinarlo pero podemos ir calentanco motores", concluyó

Antoni Gaudí, responsable de la posible visita del Papa León XIV a Barcelona

Uno de los lugares que podría visitar el Pontífice en 2025 es Barcelona con motivo del 'Año Gaudí' cuando el próximo 10 de junio se cumplirán los cien años de su fallecimiento. Además se espera que a lo largo de este año se culminen las obras de la Sagrada Familia, o al menos la de la Torre de Jesucristo, la más alta, que será coronada con una cruz.

La figura de Antoni Gaudí trasciende la arquitectura para adentrarse en el terreno de la santidad. El pasado 14 de abril, el Papa Francisco lo declaró venerable, reconociendo sus virtudes heroicas y abriendo oficialmente el camino hacia su beatificación.

Así lo explica Armand Puig, sacerdote, presidente de la Agencia de la Santa Sede para la Calidad de las Universidades Eclesiásticas y autor de una biografía del arquitecto, quien afirma que el genio creativo es solo la mitad del hombre. "Gaudí fue un santo, alguien que quedó lleno de la santidad de Dios", sostiene Puig, una visión que gana fuerza en Roma, donde "nadie discute la santidad de Gaudí".