Hoy, en este sábado antes de Epifanía, dentro del Tiempo de Navidad celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. La trayectoria nos acerca hasta Cristo que es presentado por Juan Bautista. Son los pasos previos antes de empezar su Vida Pública.

En la Sagrada Escritura se menciona el Nombre. El Ángel le dice a José que le pondrán por Nombre Jesús. En Los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan, proclaman que el Único Nombre que se les ha dado para salvarnos, es el de Jesús.

Ningún otro, ni en el Cielo, ni en la tierra. Y en el siglo XV San Bernardino de Siena pintó en una tabla de madera JHS que significa “Jesucristo Salvador de los hombres”. Esto ha quedado acuñado para la posteridad e la Historia del la Iglesia.

Por otra parte, San Juan de Capistrano también difundió el Amor a esta Devoción. Incluso cuando acusaron de falta de respeto a San Bernardino, él defendió a su Maestro, asegurando que todo lo hacía para un mayor amor y culto al Señor, al que se le puso un Nombre que fue el de Jesús, cuyo significado es “Dios nos salva”·

Clemente VII la Iglesia concedió a la Orden franciscana celebrarlo. Los Papas Urbano IV y Juan XXII dieron Indulgencia al añadir en el Ave María el Santísimo Nombre de Jesús, al final de esta Oración. Hay congregaciones como los carmelitas y los dominicos que lo celebran en días siguientes al Calendario Oficial.