Fallece el Papa Francisco a los 88 años

El Papa Francisco ha fallecido a las 7.35 horas de este lunes a los 88 años de edad. Así lo ha contado desde Roma, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. El fallecimiento se ha producido horas después de verle por última vez en la Plaza de San Pedro saludando desde el papamóvil a los 50.000 fieles que se habían concentrado este Domingo de Resurrección.

"Una vida dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados", según reza el comunicado de la Santa Sede en la que se comunica su muerte.

Jorge Mario Bergoglio: El Papa “del fin del mundo”

“Fueron a buscarlo casi al fin del mundo”: con esta recurrente frase Jorge Mario Bergoglio daba inicio a su Pontificado tras ser elegido en quinta votación durante el segundo día de cónclave.

Era el 13 de marzo de 2013, día en el que la Iglesia abrazó a su 266º Pontífice, el primer Sucesor de Pedro sudamericano y jesuita de la historia. Ni el propio cardenal Bergoglio imaginaba en ese momento un viaje a Roma sin billete de vuelta a Buenos Aires, de la que era su arzobispo.

En una entrevista, confesó sentirse nervioso a partir del segundo día de cónclave, cuando los cardenales comenzaron a preguntarle por su salud. Cuando le tocó asomarse al balcón ante una abarrotada Plaza de San Pedro, recordaba que no sabía muy bien qué mensaje trasladar al mundo.

“No me atreví a decir que el pueblo me bendijera. Simplemente, dije ‘recen para que Dios a través suyo me bendiga’. Pero me fue saliendo todo espontáneo. Igual que lo de rezar por Benedicto. No sé. No preparé nada. Salió solo”.

Los momentos más destacados del Papa Francisco

Doce años ocupando la Cátedra de Pedro han dado para mucho, con imágenes que han quedado para la historia de la Iglesia, como la bendición 'Urbi et Orbi' que impartió en marzo de 2020 ante una Plaza de San Pedro vacía en plena pandemia del coronavirus o la última despedida de su antecesor, Benedicto XVI, y una efeméride muy especial para esta casa, la del 1 de septiembre de 2021, cuando por primera vez en la historia COPE entrevistó a un papa.

Francisco ha dejado a lo largo de su Pontificado tres encíclicas: la primera, 'Lumen Fidei' completaba la iniciada por Joseph Ratzinger) donde el argentino ponía en el centro de su preocupación dos de los problemas acuciantes que asolan al mundo de hoy, como son el cuidado del medio ambiente ante la emergencia climática ('Laudato SI') y la llamada a la fraternidad para humanizar un sistema que favorece las desigualdades ('Fratelli tutti').

En sus discursos y homilías ha sido recurrente sus proclamas en favor de la acogida de las personas migrantes; la denuncia de la cultura del descarte a los más vulnerables como ancianos o enfermos; las proclamas de la paz frente a las armas; la llamada a los jóvenes a no resignarse a las injusticias y “hacer lío” o hacer un uso ético de las nuevas tecnologías.

Los orígenes migrantes de la familia del Papa Francisco

Nunca regresó a Buenos Aires como Papa, pero en el Vaticano no faltó el mate para apaciguar su nostalgia a la Argentina, país al que emigró su familia paterna en los años veinte.

“No sé cuántas veces he oído la historia de aquel barco que llevaba el nombre de la hija del rey Víctor Manuel III. La Princesa Mafalda. Esa historia se contaba en familia. La contaban en el barrio. La cantaban en las canciones populares de los emigrantes, de un lado a otro del océano. Mis abuelos y su único hijo, Mario, el joven que sería mi padre, habían comprado el pasaje para esa larga travesía, para ese barco que zarpó del puerto de Génova el 11 de octubre de 1927, rumbo a Buenos Aires”, expresaba el Papa Francisco en su última autobiografía publicada el pasado mes de enero, 'Spera'.