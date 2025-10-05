El Papa León expresa su preocupación por el surgimiento del "odio antisemita" y pide el fin de la guerra en Gaza

“Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza”, ha afirmado León XIV antes de rezar la oración del Ángelus. “Espero que pronto las negociaciones puedan dar los frutos deseados. Hago un llamado a todos los responsables a comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes”.

Una palabras que ha pronunciado al finalizar la misa con motivo del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, y que ha reunido a más de 30.000 fieles en la Plaza de San Pedro.

"preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo"

El Pontífice también ha mostrado su preocupación por el incremento del antisemitismo en el mundo tras el atentado del pasado 2 de octubre contra una sinagoga en Manchester. "Expreso mi preocupación por el surgimiento del odio antisemita en el mundo, como lamentablemente hemos visto en el ataque terrorista de Manchester"

"No podemos permanecer indiferentes ante el odio”, ha advertido, invitando a todos a ser “constructores de fraternidad y de esperanza”.

EFE Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, domingo 5 de octubre de 2025

"confío en la intercesión de la Virgen María"

Asimismo, ha expresado su cercanía a las víctimas del terremoto ocurrido el 30 de septiembre en Filipinas, especialmente en la provincia de Cebú: “Rezo por quienes se han visto más duramente afectados y confío en la intercesión de la Virgen María en todo peligro”.

Por último, el Papa ha destacado la importancia de la oración y la solidaridad concreta con los pueblos martirizados por la guerra, agradeciendo en particular a los niños que rezan el Rosario por la paz: “¡Gracias de corazón a los tantísimos niños que, en todo el mundo, se han comprometido a rezar por esta intención!”.