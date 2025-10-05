León XIV asegura que los migrantes "son siempre bienvenidos" y advierte que "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, domingo 5 de octubre de 2025

“Esas barcas que esperan avistar un puerto seguro… no pueden ni deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación”. Así lo ha afirmado el Papa León XIV durante el Jubileo del Mundo Misionero y de los Migrantes que se está celebrando este fin de semana en Roma y que ha reunido a aproximadamente 30.000 personas, entre inmigrantes, refugiados y misioneros, de 100 países del mundo.

En su homilía, el pontífice estadounidense, durante muchos años misionero en Perú, ha recordado a los fieles sus dos grandes compromisos misioneros: la vocación misionera y la cooperación. Sobre la primera, ha explicado “que nace del deseo de llevar a todos la alegría y la consolación del Evangelio, especialmente a aquellos que viven una historia difícil y herida”.

"A los migrantes les digo: son siempre bienvenidos"

El pontífice ha subrayado la situación de los migrantes, “que han debido abandonar su tierra, muchas veces dejando a sus seres queridos, atravesando las noches de miedo y de soledad, padeciendo en su propia piel la discriminación y la violencia".

Esas barcas que esperan avistar un puerto seguro, y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden ni deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación Papa León XIV 5 de octubre de 2024

En este sentido, León XIV ha afirmado que la Iglesia tiene el deber de ofrecer acogida y esperanza a estas personas: “Esas barcas que esperan avistar un puerto seguro… no pueden ni deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. La cuestión no es ‘partir’, sino más bien ‘permanecer’ para anunciar a Cristo a través de la acogida, la compasión y la solidaridad”.

“A los migrantes les digo: son siempre bienvenidos. Los mares y los desiertos que han atravesado, en la Escritura, son ‘lugares de salvación’, en los que Dios se hizo presente para salvar a su pueblo”, ha añadido.

EFE Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, domingo 5 de octubre de 2025

"las fronteras ya no son geográficas"

Y es que “toda la Iglesia es misionera”, así lo ha recordado León citando al Papa Francisco en Evangelii gaudium: “Salir a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo”.

EFE Santa misa presidida por el Santo Padre León XIV en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, domingo 5 de octubre de 2025

En este sentido, ha asegurado que la Iglesia encara actualmente una época misionera nueva cuyas fronteras ya no son geográficas, sino de ámbito afectivo o social. Y ha añadido que “la fe no se impone con los medios del poder ni en modos extraordinarios; es suficiente un grano de mostaza para lograr cosas impensables, porque lleva en sí la fuerza del amor de Dios”.

El Papa ha concluido su homilía con una llamada a todos los cristianos a renovar su fuego misionero y asumir un compromiso activo con los más vulnerables: “Hermanos y hermanas, hoy se abre en la historia de la Iglesia una época misionera nueva. Este es el tiempo de constituirnos todos en un estado permanente de misión”.