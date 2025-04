"¿Un Papa español? Nada es imposible": Antonio Pelayo pronostica en COPE el continente de donde procederá el próximo Pontífice

El sacerdote y corresponsal vaticano, Antonio Pelayo, ha conocido bien a los tres últimos papas. Ahora toca despedir a Francisco y elegir nuevo Papa, que sin duda dejará su huella en la Iglesia Católica.

Sin embargo, Pelayo siempre ha tenido debilidad por Pablo VI, el Papa con el que el fue ordenado sacerdote, y quien a su juicio fue el que introdujo la modernidad en la Iglesia Católica.

“Fue el primer Papa que sale de Roma, el primer Papa que viaja a Tierra Santa, desde San Pedro ningún Papa había viajado a Tierra Santa, el primer Papa en visitar los cinco continentes, el Papa que acaba el Concilio de Juan XXIII y toma la riendas más difíciles. Muchas de las cosas que hace Francisco o hizo Benedicto XVI se deben a Pablo VI”, ha aseverado en 'Herrera en COPE'.

Antonio Pelayo conoció a Jorge Mario Bergoglio mucho antes de que fuera Papa. “Cuando era cardenal. Él estaba aquí para participar en un sínodo de obispos y tenía como secretario al arzobispo de Nueva York, que coincidió con el 11 de septiembre. Se tuvo que marchar, le hicieron secretario a Bergoglio y le entrevisté”, rememora.

Ya entonces le llamó la atención su forma de ser: “Era un hombre distinto al de ahora, más delgado, muy parco en sus declaraciones”. Pero sobre todo lo sorprendió su estilo de vida. “Luego seguí la pista de él porque llegaban noticias sorprendentes: que era un arzobispo que no vivía en un palacio episcopal sino en su casa, que se hacía la cena, que cogía el autobús y el metro… y esas cosas las vas siguiendo”, dice.

Benedicto XVI, Papa gracias en parte a Jorge Mario Bergoglio

El corresponsal vaticano también revela un momento clave del cónclave que eligió a Benedicto XVI. “El que tuvo más voto después fue Bergoglio, que llegó a tener más de treinta votos, y fue él quien dijo a los que sabía le habían votado que no le votaran para no bloquear la elección de Ratzinger. En parte, Ratzinger debió el ser Papa a que Bergoglio había renunciado”.

Cuando finalmente fue elegido Francisco, Pelayo no se sorprendió del nombramiento, pero sí del modo en que apareció. “En sus gestos se veía que era un Papa diferente. Luego se vio más cuando dijo que no quería vivir en el palacio apostólico por cuestión de psiquiatría, y vivir con gente y no aislado”, comenta.

Pelayo cree que el próximo Papa no romperá la línea del Papa

Con más del 80% del colegio cardenalicio nombrado por Francisco, Antonio Pelayo considera que, aunque la mayoría no fueron elegidos para continuar su línea doctrinal, es difícil prever una marcha atrás.

“El Papa no les eligió para ser fieles a su línea, sino porque quería manifestar la universalidad de la Iglesia. Algunos están alineados con sus directrices, pero los cardenales gozan de gran libertad a la hora de votar. Saben que tienen que votar en conciencia y según Dios les inspire”.

El sacerdote y periodista descarta una ruptura a la línea del Papa Francisco, aunque sí admite que podría haber un cambio de ritmo. “No veo posible una contrarreforma, pero lo que es posible es que el cardenal que salga elegido Papa sea menos decidido o menos audaz de lo que ha sido este Papa”.

Las posibilidades de un Papa africano o español

En cuanto a posibles nacionalidades del próximo pontífice, se muestra escéptico sobre un Papa africano: “No lo creo porque en este momento en África no hay ninguna personalidad religiosa importante. Solo uno, el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y es una persona extraordinaria, pero con muy pocas posibilidades”.

¿Y un Papa español? “Nada es imposible, pero creo que la tendencia será bastante hacia Asia-Pacífico porque la Iglesia está creciendo mucho allí”, concluye Pelayo.