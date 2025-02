El motivo por el que el periodista Antonio Pelayo envía todos los años al Papa Francisco una botella de coñac por Navidad

El programa de 'Mediodía COPE' se ha trasladado hasta la ciudad eterna para seguir de cerca la última hora sobre la actualización del estado de salud del Papa Francisco, quien lleva ingresado en el hospital Gemelli en la capital italiana desde el pasado 14 de febrero.

El codirector del programa de COPE, Jorge Bustos, ha tenido oportunidad de conocer más detalles sobre la vida de Francisco junto a uno de los rostros más conocidos en nuestro país en lo que a información sobre el Vaticano se refiere, el cronista vaticanista y colaborador de la cadena, Antonio Pelayo.

El encuentro ente ambos periodistas ha tenido lugar en un enclave único de la ciudad, una de las calles que desembocan en la famosa plaza de España, lugar en el que se encuentra ubicada la Embajada de España ante la Santa Sede, la más antigua del mundo.

pelayo destaca la cercanía de francisco por encima de cualquier otra seña de identidad del pontífice

Desde hace 38 años, Pelayo cubre la información vaticana para diferentes medios de comunicación y, además, conoce bien al actual Pontífice: "He hecho también crónicas poco agradables como cubrir terremotos, me ha tocado cubrirlos y es de las peores cosas que te pueden tocar".

Además, nuestro invitado no solamente ha cubierto información religiosa, en su dilatada carrera también se ha caracterizado por dar cobertura a uno de los festivales de cine más famosos, el de Venecia: "Nunca he estudiado italiano pero viendo películas italianas... Fellini, Rosellini, Visconti, Pierpaolo Passolini, he aprendido así. He entrevistado a Sophia Loren, a Federico Fellini e incluso al famoso Marcello Matroianni".

Los cronistas vaticanistas tienen una cercanía con el Pontífice y con el mundo que le rodea de la que carece cualquier otro tipo de periodista y, es por ello, que Antonio Pelayo conoce bien las características que Francisco representa como cabeza de la Iglesia Católica y como figura diplomática: "Es un papa extremadamente cercano, es lo que le caracteriza, la cercanía que muestra a la persona con la que habla.

Eso mismo lo he comprobado personalmente. Hay una anécdota que me ocurrió; cuando estábamos yendo a Japón, le comenté que estuve a punto de no poder realizar el viaje por unos fuertes dolores de lumbalgia, a lo que me respondió que eso se curaba con coñac", subrayaba en tono divertido Pelayo ante los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

COPE El sacerdote y periodista Antonio Pelayo saluda al Papa Francisco

Acto seguido, Pelayo le contaba al Papa argentino lo que ocurrió en una comida con el que era por aquel entonces el cardenal Ratzinger, quien se convertiría en el Papa Benedicto XVI: "Le ofrecieron a Ratzinger tomar el coñac llamado 'Cardenal Mendoza' y el alemán contestó que lo tomaría porque sería "el único cardenal que no me haría daño". A partir de ese momento, nuestro invitado manda todos los años a Francisco para felicitar las fiestas navideñas este famoso coñac.

"El conflicto profesional no lo he tenido nunca.Desde el principio fue ser sacerdote y después periodista" Antonio Pelayo, cronista vaticanista y colaborador de COPE

Una de las facetas que gran parte del público desconoce sobre Antonio Pelayo es la de sacerdote además de periodista y es por ello que la situación actual de Francisco, le genera un 'conflicto emocional': "El conflicto profesional no lo he tenido nunca.

No he renunciado nunca a dar una noticia por serlo ni he recibido tampoco ninguna por ser sacerdote. Desde el principio fue ser sacerdote y después periodista, estuve primero de corresponsal en París y posteriormente, en Roma", finalizaba Antonio Pelayo.