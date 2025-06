El Papa se dirige a los miembros de la Secretaría de Estado del Vaticano: "Me consuela saber que no estoy solo"

Es uno de los órganos más importantes del Vaticano, la Secretaría de Estado es el dicasterio más antiguo de la Santa Sede y el que colabora de forma más estrecha con el Papa. León XIV ha querido reunirse con los que componen cada una de las dos secciones de la Secretaría, la que se ocupa de los Asuntos Generales de la curia y de la Iglesia y de la Sección dedicada a las relaciones con otros estados.

Vatican News El Papa ante la Secretaría de Estado de la Santa Sede

Desde fuera, ha sido un tópico habitual atribuir a este órgano muchas de las intrigas y conspiraciones vaticanas, tan populares en la ficción. Lo que es innegable es que este Dicasterio tiene funciones muy importantes, por eso el Papa ha pedido que no se dejen llevar por la ambición, ni por los antagonismos, fomentando la unidad de la Iglesia que está siendo uno de los grandes objetivos del Pontificado.

El Papa agradecido con la secretaría de estado

El Papa también ha tenido palabras de agradecimiento para el Secretario de Estado, Pietro Parolin, que está en el puesto desde el principio del Pontificado de Francisco. Le ha dado las gracias por el apoyo que está recibiendo de su parte en este inicio de ministerio petrino.

Vatican News El Papa ante los miembros de la Secretaría de Estado

Después, ha querido salirse del guion y les ha dirigido unas bonitas palabras a todos los que están dedicados a este dicasterio: "Me consuela saber que no estoy solo y que comparto la responsabilidad de mi ministerio universal junto con ustedes. No en el texto, pero lo digo muy sinceramente, en estas pocas semanas -aún no llevo ni un mes de servicio en este ministerio petrino-, es evidente que el Papa solo no puede ir adelante y que hace falta, es muy necesario, poder contar con la colaboración de tantos en la Santa Sede, pero de manera especial, con todos ustedes en la Secretaría de Estado. Y se los agradezco de todo corazón"