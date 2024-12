'Cónclave': ¿es realmente una película religiosa?

'Conclave' es una película de suspenso político dirigida por Roland Joffé, basada en la novela escrita por Robert Harris. La trama gira en torno a los intrigantes sucesos que ocurren durante el cónclave para elegir a un nuevo Papa en el Vaticano, tras la muerte del Papa anterior. Juan Orellana, crítico de cine, ha sido muy conciso al explicar tanto lo positivo como lo negativo de la película. "Como thriller es magnífico porque te mantiene toda la película en tensión sobre lo que va a pasar. Además, tiene una interpretación magnífica, con una puesta en escena con mucha fuerza". Además, Orellana ha resaltado que 'Cónclave' tiene muchas posibilidades de llegar muy bien posicionada a los Oscars.

Sin embargo, también ha tenido duras palabras para la película, ya que ha hablado sobre la imagen negativa que transmite sobre la Iglesia: "El contenido no me convence. La imagen que transmite sobre los cardenales es de personas solas, tristes, sin fe y sin alegría. Además, los cardenales principales de la película tienen algún tipo de crisis espiritual". Durante su intervención, ha repetido en varias ocasiones que la Iglesia es alegría, esperanza y luz.

Por eso mismo, el crítico de cine también se ha referido a todas aquellas personas que no conocen la realidad de la vida eclesiástica y ha advertido que no deben pensar que lo que se muestra en la película es la realidad, "La gente que no tiene una formación eclesiástica va a verla y se va a pensar que es real. A pesar de que la película muestra los protocolos reales del cónclave, sus protagonistas no se parecen en nada a los cardenales de la realidad".

A la pregunta de si realmente 'Cónclave' es una película religiosa, el crítico de cine Juan Orellana ha respondido que no: "Es un thriller que ha usado el mundo del cónclave para crear una historia. Una historia con mucha intriga a través de las conversaciones entre los personajes. Además, estos personajes son tanto progresistas como conservadores". Orellana considera que Cónclave es una película muy intrigante y con una fuerza visual muy potente pero que, sin embargo, no muestra realmente los valores que pretende inculcar la Iglesia.