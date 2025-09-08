Frassati y Acutis, santos eternamente jóvenes

En una ceremonia multitudinaria, el Papa León XIV ha canonizado este domingo en El Vaticano a Pier Giorgio Frassati y a Carlo Acutis, santos que, temporalmente, casi tocamos con los dedos, que vivieron entre nosotros no hace demasiado tiempo y que murieron jovenes, completamente enamorados de Cristo, centrados en lo esencial, y por eso mismo también entregados al prójimo hasta el final.

Más allá de etiquetas llamativas y de un impacto que, especialmente Acutis, tiene entre los llamados millenials, es fundamental que cada época tenga referentes de santidad, cercanos y concretos, para que intercedan y sean modelos de vida en la fe para aquellos a los que no toca vivir en ese tiempo, con sus incertidumbres y desafíos particulares.

No es una cuestión de modas ni de esteticismo banal. Las vidas de Frassati y de Acutis son ejemplos de una enorme profundidad, que tienen para nosotros hoy, un valor pedagógico y pastoral innegable. "No yo, sino Dios", decía Carlos. "Sí tienes a Dios como centro de tus acciones, llegarás hasta el final", decía Pier Giorgio. Son, como ha dicho el Papa en la ceremonia de canonización, ejemplos que nos invitan a todos, y especialmente a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra.