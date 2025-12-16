Muchos Santos han vivido con intensidad los momentos más destacados de la Infancia del Señor y su Vida Oculta. Hoy celebramos a San José Manyanet cuyo carisma le fue conferido por el Espíritu para profundizar en los primeros 30 años de la Vida del Señor. Siempre estuvo atento a la Voluntad de Dios y lo que le pedía.

Nacido en Tremp (Lérida) en 1833, ese mismo día es bautizado. Desde pequeño tuvo un gran acercamiento al Señor para descubrir también lo que le pedía en los demás. Tras un periodo de formación en el Seminario es ordenado sacerdote, y estará varios años al servicio del obispo de Urgell. un día se siente llamado por Dios a entrar en la vida religiosa.

Además, funda los Hijos de la Sagrada Familia y las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia. De esta manera forja dos carismas dedicados a fomentar la devoción a los Hogares de Belén y Nazaret. Al mismo tiempo se fomenta la preparación de las familias y la docencia para educar a jóvenes y adolescentes.

Él siempre llegó a decir que la casa familiar y la enseñanza deben ser siempre un fiel reflejo de la Sagrada Familia en Belén y Nazareth. Su mensaje siempre fue que se debía tener ese amor a Jesús, María y José para entender que desde ellos se aprende a hacer de las casas familiares un hogar de amor y solidaridad.

Su labor dio frutos abriendo más talleres en toda España, que actualmente se encuentra también por América y África. El Padre San José Manyanet muere en el año 1901. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2004