León XIV pide a los jóvenes “dar siempre ejemplo de concordia y respeto efectivo a los derechos de cada ciudadano”

León XIV llama a los jóvenes a construir un futuro de fe, esfuerzo y amor en el encuentro que ha mantenido en el estadio de Bata, en Guinea Ecuatorial.

En su discurso, el Papa ha subrayado el papel fundamental de los jóvenes como protagonistas del porvenir de Guinea Ecuatorial. Retomando el lema del viaje, 'Cristo, Luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza', afirma que esa luz se hace visible “en sus ojos, sus rostros, sus sonrisas y sus cantos”.

El Pontífice ha animado a los jóvenes a rechazar la cultura del éxito fácil y apostar por el esfuerzo cotidiano. En este sentido, sostiene que “ser cristiano significa trabajar con dignidad y tratar a todos con respeto”. Además, insiste en la importancia de promover la dignidad humana en todos los ámbitos, especialmente en el mundo laboral y en la igualdad de oportunidades.

En su mensaje a los jóvenes y las familias, el Santo Padre también ha evocado las palabras de Juan Pablo II durante su visita al país en 1982, recordando la necesidad de “dar siempre ejemplo de concordia y respeto efectivo a los derechos de cada ciudadano”.

“Seamos testigos cada día de que amar es hermoso”

El Papa además ha hecho una reflexión sobre la vocación religiosa, inspirada en el testimonio de un joven seminarista. León XIV ha invitado a quienes sientan el llamado a la vida consagrada a no temer: “Si sienten que Cristo los llama no tengan miedo de seguir sus pasos”, remarca.

A su vez, ha dedicado una parte central de su mensaje a las familias, a las que define como “el terreno fértil” del crecimiento humano y cristiano , y les invita a agradecer el don de los seres queridos y a confiar en Dios para fortalecer la unidad familiar.

Dirigiéndose a quienes se preparan para el matrimonio, ha descrito esta vocación como “una misión apasionante” que debe vivirse como “un camino de amor verdadero y de santidad que busca siempre el bien del otro”.

En este contexto, ha citado a su antecesor el Papa Francisco, recordando que la familia es “la verdadera ‘escultura’ viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador”.

El encuentro del Papa ha concluido con una llamada a vivir el amor de forma concreta y cotidiana. “Seamos testigos cada día de que amar es hermoso”, ha exhortado León XIV, subrayando que las mayores alegrías nacen de la entrega, especialmente hacia los más necesitados.