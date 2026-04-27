Julio Heras, el artista jerezano que revoluciona la Semana Santa con sus réplicas de crochet: "Son muñecos que tienen alma"

El artesano Julio Heras ha unido sus dos grandes pasiones, la Semana Santa y el crochet, para dar vida a una original forma de arte: la creación de figuras cofrades tejidas a mano. Desde hace más de una década, este jerezano ha transformado el ganchillo en su modo de vida, dedicando jornadas enteras a diseñar y tejer con minuciosidad réplicas de la Virgen, Cristo y pasos procesionales completos que capturan la esencia de la imaginería religiosa con un estilo único y personal.

La inspiración de Heras nace de su infancia. Según relata, con apenas siete años ya construía sus propios pasos de miniatura con figuras de escayola, una tradición que renovaba cada año. "Esta fue la idea para volver a hacerlo, pero esta vez de crochet, una cosa que nunca había visto", explica. Así, lo que comenzó como un hobby infantil ha evolucionado hasta convertirse en una dedicación a tiempo completo, fusionando la devoción cofrade con la técnica japonesa del amigurumi.

Un talento innato y autodidacta

Julio Heras nunca ha asistido a clases para aprender a tejer. "Nadie me enseñó, soy autodidacta", confiesa. Su interés por crear muñecos le llevó a descubrir el crochet y pronto se dio cuenta de su habilidad para el diseño tridimensional sin necesidad de seguir instrucciones. "Vi que con crochet se podían hacer, empecé y me di cuenta de que se me daba bien y que no necesito patrones, sino que me lo invento, lo diseño yo todo", afirma el artesano, que también comparte sus conocimientos en un canal de YouTube donde ofrece tutoriales de otras creaciones.

@amigurumicofrade Cristo de la Oración en el Huerto hecho en crochet

Sus obras se enmarcan en la técnica del amigurumi, un término japonés que define el arte de tejer pequeños muñecos. Como él mismo aclara, esta tradición, que está de moda en todo el mundo, sostiene que las figuras son más que simples objetos, ya que se consideran "son muñecos con alma". Esta filosofía encaja con la carga emocional y espiritual de las imágenes que representa.

El minucioso proceso de creación

Cada pieza es un ejercicio de paciencia y precisión que puede llevarle semanas. Por ejemplo, recrear una imagen como la Esperanza Macarena le ocupa "de una a dos semanas". El tiempo se invierte en cada detalle: "Cada punto está tejido, cada detalle, los bordados del manto, los diseños en digital para que sea lo más parecido al bordado real". La corona, tejida íntegramente, y las lágrimas, colocadas una a una, son una muestra del nivel de esmero que imprime en su trabajo.

@amigurumicofrade Réplica de la Esperanza Macarena hecha en crochet

Heras dedica la jornada completa a su pasión, que compagina con la gestión de sus redes sociales y la grabación de vídeos. Su compromiso con la artesanía es total, defendiendo el valor del trabajo manual frente a la era digital. "Ahora todo es digital, aquí no, aquí cada imagen está tejida a mano, punto a punto todo", subraya con orgullo.

Obras con alma que viajan por España

Aunque su taller está en Jerez, sus creaciones ya han viajado a ciudades como Zaragoza, Valencia y Sevilla. Heras trabaja fundamentalmente por encargo, un proceso que disfruta más cuando le permite descubrir y replicar imágenes de otras Semanas Santas que no conocía. "Me encanta que me pidan, por ejemplo, imágenes que yo no conozco de otros lugares, y me pasan fotos y poder hacerlas y poder sacarle los detalles, eso me gusta mucho", comenta.

@amigurumicofrade Réplica de la Virgen del Reposo de Valverde del Camino

Entre sus obras favoritas destaca el paso de la Borriquita, el primero que realizó y que le ha abierto el apetito a nuevos retos, como la creación de un paso de palio. También recuerda con especial cariño el encargo de la Virgen del Reposo de Valverde del Camino, una figura que supuso "un reto muy bonito". La reacción del público ha sido una sorpresa, con muchos comentarios bonitos en redes sociales, donde sus vídeos han alcanzado una gran difusión.

Al final del proceso, la mayor recompensa es la emoción que su trabajo genera en los demás. "Siento mucha satisfacción cuando lo veo terminado", confiesa. Esta alegría se multiplica al recibir la gratitud de quienes reciben sus figuras. "Este año me hicieron dos encargos que eran para regalar y después las personas que lo habían recibido me escribieron para darme las gracias de lo que le había encantado, y eso la verdad que es mucha satisfacción", concluye el artesano.