El Santoral de esta jornada nos lleva desde Francia hasta la otra parte del mundo, en el Novísimo Continente. Hoy celebramos a San Pedro Chanel. Nace en un pueblecito francés, de la Diócesis de Lyón, llamado Cuet en 1803. Su familia era muy humilde. Trabajaba en el campo. De ellos había recibido su sensibilidad religiosa.

Con 15 años, hace la Primera Comunión, ingresando poco después en el Seminario. Cuando ya está en los últimos momentos de formación, un profesor suyo marcha a misiones con otros compañeros.

Él también intenta ir a América con todo el grupo, pero le obligan a culminar la Filosofía y demás estudios. La Providencia le tenía preparada la tarea misionera, pero no en el Continente Americano precisamente.

Tras ordenarse sacerdote, pide permiso al Obispo para que le deje ir a misiones, ideal que llevará a cabo algún tiempo después, desembarcando en La Polinesia. Para conseguir esto se había unido a un grupo de misioneros de la Sociedad de María, los Religiosos Maristas. Como no conocían el cristianismo, Chanel se encargará de extender la Fe.

Su labor es admirable a pesar de que el Emperador mande vigilar y exterminar a los cristianos. Uno de los secuaces del Gobernante pone en práctica la normativa con el Santo. Por eso, San Pedro Chanel será uno de los que caiga en esta persecución, siendo asesinado en el año 1841. Es el Patrono de Oceanía.