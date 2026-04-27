El seleccionador nacional Luis de la Fuente se apunta a la visita de León XIV a España: "Yo, con el Papa"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha mostrado públicamente su apoyo a la próxima visita del Papa León XIV a España. A través de un vídeo difundido en la cuenta de Instagram @conelpapa_es, De la Fuente ha invitado a los ciudadanos a sumarse a la celebración. "Como bien sabéis, celebramos la visita del Santo Padre del 6 al 12 de junio. Os invito a disfrutar de este encuentro, yo con el Papa", ha declarado el técnico. El mensaje se ha viralizado rápidamente, uniendo dos mundos tan seguidos en España como son el fútbol y la religión.

Yo, con el Papa"

La visita del Papa León XIV está programada para la semana del 6 al 12 de junio de 2026. Este acontecimiento supone el primer viaje de un Pontífice a España en quince años, desde la visita de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid en agosto de 2011. Las expectativas son altas, y algunos, como el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, confían en que la visita ayude a rebajar el tono de polarización en la vida sociopolítica española.

Un viaje por Madrid, Barcelona y Canarias

Aunque el itinerario completo todavía está por confirmar, se prevé que el Santo Padre visite Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Según ha informado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, la próxima semana una delegación vaticana revisará las sugerencias de la Conferencia Episcopal Española. "Se irá ajustando los deseos de España con lo que el Vaticano considere que sea más o menos oportuno", ha puntualizado la periodista.

Se irá ajustando los deseos de España con lo que el Vaticano considere"

EFE El Papa León XIV llega para dirigir la Santa Misa en el Estadio de Malabo, Guinea Ecuatorial

En Barcelona, está previsto que León XIV inaugure la torre más alta de la Sagrada Familia, un hito que coincidirá con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. El arquitecto de la basílica se encuentra en proceso de beatificación. Posteriormente, el Papa se trasladará a Canarias, un viaje que ya tenía en su agenda el Papa Francisco y que incluirá las dos diócesis del archipiélago: Tenerife y Gran Canaria.

Agenda y actos confirmados

El Vaticano ya ha hecho públicas las primeras fechas y actos. La llegada del Papa a Madrid será el sábado 6 de junio de 2026. Ese mismo día, a las 20:00 horas, presidirá una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, donde recorrerá la zona en el Papamóvil. Al día siguiente, domingo 7 de junio, festividad del Corpus, celebrará una Santa Misa en la Plaza de Cibeles a las 9:30, seguida de una procesión eucarística.

La etapa canaria del viaje también tiene dos grandes actos confirmados. El jueves 11 de junio a las 18:30 horas, el Santo Padre celebrará una misa multitudinaria en el Estadio Gran Canaria. El punto final de su Viaje Apostólico será en Tenerife, donde presidirá otra Santa Misa en el Puerto de Santa Cruz el mediodía del viernes 12 de junio.

EFE El Papa León XIV saluda durante un encuentro con el Mundo de la Cultura en el Campus León XIV de la Universidad Nacional, en Malabo, Guinea Ecuatorial.

Cómo participar e informarse

Para facilitar la participación de los fieles, se ha habilitado la página web oficial conelpapa.es. En este portal, ya es posible inscribirse para asistir a los actos confirmados a través de un sencillo formulario. La web ofrece toda la información necesaria para prepararse para la visita del Papa León XIV a España, incluyendo detalles sobre la Iglesia en España y contenidos para profundizar en la fe.

El portal conelpapa.es también incluye una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas sobre el viaje. Además, ofrece vías para colaborar como voluntario, empresa o con un donativo, así como un espacio con detalles sobre los comités organizadores y un área destinada a la prensa.