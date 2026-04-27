El Papa León XIV reconoce el martirio de medio centenar de religiosos durante la Guerra Civil española: "Murieron por odio a la fe"

El Papa León XIV ha dado un nuevo impulso a varias causas de canonización con una decisión que conecta historia, actualidad y testimonio personal. En un mismo acto, el Pontífice ha reconocido el martirio de medio centenar de religiosos asesinados en la Guerra Civil española, ha dado el primer paso hacia la beatificación de un laico español que murió salvando vidas en Ecuador y ha declarado venerables a tres mujeres por la ejemplaridad de sus virtudes.

No se trata solo de un trámite canónico. Detrás de estos decretos hay relatos muy distintos que confluyen en una misma idea: la entrega radical, ya sea en contextos de persecución, en la vida cotidiana o en un gesto extremo de amor al prójimo.

EFE León XIV ene el encuentro por la paz en la Catedral de San José de Bamenda (Camerún)

El eco de la Guerra Civil, casi un siglo después

Uno de los decretos más significativos reconoce el martirio de Estanislao Ortega García —cuyo nombre de nacimiento era Lorenzo— y de 48 compañeros, todos ellos religiosos del Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel. Junto a ellos, también ha sido reconocido el sacerdote diocesano Manuel Berenguer Clusella.

Fueron asesinados entre julio y noviembre de 1936 en distintos puntos de Cataluña y en un contexto marcado por la persecución religiosa. El decreto subraya que murieron "por odio a la fe", una expresión clave porque permite su beatificación sin necesidad de acreditar un milagro.

La decisión vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más complejos de la historia de España, en el que miles de religiosos y laicos fueron asesinados. Para la Iglesia, su reconocimiento no es solo memoria histórica, sino también un testimonio de fidelidad en circunstancias extremas.

Una muerte en la playa que abre un camino a los altares

Frente a ese contexto de violencia, la figura de Pedro Manuel Salado Alba sitúa la mirada en un escenario completamente distinto: una playa en Ecuador en 2012. Allí murió este laico gaditano, nacido en 1968, después de rescatar a siete niños que habían sido arrastrados por la corriente.

El Papa ha reconocido su "oferta de la vida", una figura reciente en la Iglesia, introducida por el Papa Francisco en el documento Maiorem hac dilectionem. Este criterio contempla a quienes aceptan libremente una muerte cierta por salvar a otros, movidos por la caridad.

Salado Alba, miembro de la asociación Hogar de Nazaret, llevaba años trabajando con menores en situación vulnerable en Quinindé, donde dirigía una escuela. Su muerte, por agotamiento extremo tras el rescate, marca el inicio de un proceso que podría llevarle a los altares, si se reconoce un milagro atribuido a su intercesión.

Pedro Manuel Salado Alba camino de los altares

Tres vidas discretas, reconocidas como ejemplo universal

Junto a estos dos caminos —el martirio y la entrega hasta la muerte—, el Papa ha reconocido también las virtudes heroicas de María Eletta de Jesús, Teresa de la Santísima Trinidad y María Rafaela De Giovanna. Con este paso, las tres pasan a ser consideradas venerables.

Se trata de una vía distinta, más silenciosa, en la que la Iglesia reconoce una vida vivida con fidelidad extraordinaria en lo cotidiano. A diferencia de los mártires, en estos casos será necesario un milagro para avanzar hacia la beatificación.