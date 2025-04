Los viajes del Papa Francisco: visitó 66 países en 12 años de pontificado

Todos los papas, durante su pontificado, han realizado distintos viajes y visitas apostólicas fuera de las fronteras del Vaticano y de Italia. Pero en el caso del Papa Francisco, estos viajes destacan por los destinos elegidos.

En sus 12 años de pontificado, el Santo Padre realizó 47 viajes apostólicos fuera de las fronteras del Vaticano y de Italia. Visitó 66 países repartidos por todos los continentes: 10 en África, 18 en Asia, 26 en Europa y 12 de toda América, entre el norte y el sur. En total, Francisco recorrió 469.770 kilómetros, o lo que es lo mismo, algo más de distancia de lo que supone un viaje a la Luna.

Francisco viajó a países de minoría católica, como Egipto o Emiratos Árabes; también se desplazó a lugares muy alejados de Roma, como Myanmar y Bangladesh; y participó en eventos de suma importancia para la Iglesia universal, como varias Jornadas Mundiales de la Juventud, Encuentros Mundiales de las Familias o Congresos Eucarísticos Internacionales.

EFE Francisco viajó a países de minoría católica demostrando que es un líder mundial no solo para los católicos

PRIMEROS VIAJES DEL PONTÍFICE

El primer viaje apostólico de Jorge Mario Bergoglio como Papa fue a Río de Janeiro (Brasil) en 2013, apenas cuatro meses después de haber sido elegido. Lo hacía por un motivo especial: acudir a su primera Jornada Mundial de la Juventud en calidad de pontífice.

Estando tan cerca de su tierra, de Argentina, atrajo a miles de paisanos a la JMJ. Allí en Brasil mandó un mensaje a los jóvenes, a los que siempre tuvo muy presentes durante su pontificado: “Quiero lío en las diócesis, que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle”.

Vatican Media El primer viaje de Francisco fue a Río de Janeiro, para acudir a su primera JMJ

El de Río de Janeiro fue su primer y único viaje de 2013. Pero a partir de 2014, Francisco comenzó una tendencia de viajar al menos cuatro veces al año. Lo hizo primero a Tierra Santa en mayo, donde se reunió con los líderes políticos de Jordania, Palestina e Israel. También viajó a Albania, Turquía, Francia (que es el país que más visitó después de Italia, hasta en tres ocasiones) y a Corea del Sur, en el que era el primer viaje de un Pontífice al país en 25 años, después de que lo hiciera san Juan Pablo II.

DE 2015 A 2019

En 2015, el Santo Padre viajó a Sri Lanka y Filipinas en enero; a Bosnia, Ecuador, Bolivia y Paraguay en verano; y más tarde hizo dos viajes más: uno a Kenia, Uganda y la República Centroafricana, y otro a Cuba y Estados Unidos, para presidir el Encuentro Mundial de las Familias y hablar ante la asamblea general de las Naciones Unidas.

A partir de 2016, el Papa fue visitando distintos países de todos los continentes en sus viajes apostólicos: a Grecia, para conocer la situación de los refugiados en la isla de Lesbos; a Polonia, para visitar Auschwitz y presidir su segunda JMJ; o a Bangladesh y Myanmar, para establecer encuentros de paz y reunirse con refugiados de la etnia Rohingya.

EFE El Papa Francisco junto a Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas en 2015

2019 fue el año en el que más viajes realizó, siete en total: primero a Panamá para la JMJ; después a los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y varios países europeos; más tarde, otro viaje a África, donde estuvo en Mozambique, Madagascar y Mauricio; y finalmente a Tailandia y Japón, donde se reunió con los supervivientes de las bombas atómicas y del terremoto y posterior accidente nuclear de 2011. Esta fue su última visita antes de la pandemia de la Covid-19, que le impidió viajar durante 2020.

DESPLAZAMIENTOS POSPANDEMIA

El 5 de marzo de 2021 el Papa retomó las visitas internacionales embarcándose en uno de los viajes más complicados de su pontificado. Estuvo tres días en Irak, siendo el primer Papa de la historia en visitar este país de Oriente Medio, después de varios años sumido en guerras y dictaduras.

A partir de entonces, el Papa Francisco prosiguió sus viajes como máximo representante de la Santa Sede: volvió a visitar el campo de refugiado de Lesbos en Grecia, viajó a Canadá, Kazajistán, Baréin y en 2023 visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur para promover la paz en estos dos países azotados por las guerras civiles. Meses más tarde acudió a la que fue su última Jornada Mundial de la Juventud, la de Lisboa, y recordó que en la Iglesia hay lugar para todos.

Agencias Francisco fue el primer Papa en visitar Irak

De los últimos viajes de Francisco, el que más destacó fue el que realizó en septiembre de 2024. A lo largo de once días visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, en el que fue el viaje más largo de sus años como pontífice. En el sudeste asiático el catolicismo no es la religión mayoritaria, de hecho Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, pero allí el Papa estuvo arropado por miles de cristianos a los que animó a no ser dependientes y vivir en libertad.

El último viaje del Papa Francisco fue a Francia, cuando el 15 de diciembre de 2024 visitó Ajaccio. Francisco terminó haciendo la mitad de viajes que Juan Pablo II, en casi tres veces menos tiempo. Fue un Papa que no podía estar quieto, y al que siempre le gustó viajar.