La acogida de los migrantes, la lucha contra los abusos o su sentido humor: 10 momentos que marcan el Pontificado de Francisco

Algunos le llaman 'El Papa del fin del mundo' por el ser primer Pontífice sudamericano de la historia, pero sin duda existe un consenso de que Jorge Mario Bergoglio será recordado como el 'Papa de las Periferias'.

Y es que desde el inicio de su Pontificado el 13 de marzo de 2013, Francisco ha puesto énfasis en la cercanía con los marginados, con los más vulnerables, los descartados de este mundo que camina a dos velocidades y no espera a nadie. De ahí su predilección, por ejemplo, por visitar los países periféricos.

Estos son diez gestos y momentos que han marcado la etapa de Bergoglio en la Cátedra de Pedro.

El Papa y la 'cultura del descarte'

El Papa Francisco ha hablado en múltiples ocasiones sobre la 'cultura del descarte', un concepto que denuncia la tendencia de la sociedad moderna a marginar y desechar a las personas que no se consideran productivas o útiles, especialmente los ancianos, los pobres y los más vulnerables.

Según Francisco, esta cultura pone el valor de las personas en función de su capacidad para generar riqueza o consumo, ignorando su dignidad inherente. En contraste, Francisco promueve una cultura del encuentro, basada en la solidaridad, la inclusión y el respeto por cada ser humano.

En este contexto, el Papa ha dado gran importancia a los abuelos y personas mayores, destacando su papel fundamental en la familia y la sociedad. Para contrarrestar la cultura del descarte, instituyó en 2021 la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebra el cuarto domingo de julio, que busca reconocer el valor de los mayores como transmisores de fe, memoria y sabiduría, promoviendo una mayor conexión entre generaciones y fomentando el respeto y cuidado hacia ellos.

En un escenario donde los cambios sociales avanzan a velocidad de vértigo, Bergoglio reclama que se dé espacio a los ancianos, que no sean relegados ni tratados como una carga. Al contrario, sostiene que tienen un papel activo y necesario en la comunidad, compartiendo su experiencia y enseñanzas con las nuevas generaciones. En diversas catequesis, ha recordado que la sabiduría de los mayores es un tesoro que no debe desperdiciarse, sino valorarse y escucharse.

Además, el Papa ha alertado sobre la soledad que sufren muchos ancianos, especialmente aquellos que son abandonados o dejados en residencias sin visitas ni compañía. Insiste en que las familias y las comunidades deben fortalecer los lazos intergeneracionales, asegurando que los mayores sean cuidados y respetados.

“La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso pues no solo no producen sino que además constituyen una carga donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro”, ha manifestado en ocasiones el Santo Padre.

El Papa reclama en el Parlamento Europeo acogida a los migrantes

La primera visita de Jorge Mario Bergoglio fue a la isla italiana de Lampedusa, la ruta por donde miles de migrantes tratan de llegar a Europa por el Mediterráneo. Y el verbo 'tratar' no es elegido al azar, ya que muchos se quedan por el camino. De ahí que Francisco haya denunciado una y otra vez que el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de personas que huyen de su país de origen en busca de un futuro esperanzador.

Pensando en los migrantes y personas que viven otro tipo de pobrezas, el Papa Francisco instauró en 2016 la Jornada Mundial de los Pobres, para promover una cultura del encuentro y solidaridad. Para el recuerdo queda el discurso de Bergoglio en noviembre de 2014 en el Parlamento Europeo, donde instaba a los eurodiputados una política migratoria conjunta de acogida, promoción e integración.

“No podemos permitir que el Mediterráneo se convierta en un enorme cementerio. Las embarcaciones diariamente en las costas de Europa se llenan de hombres y mujeres que necesitan aceptación y asistencia. La ausencia de apoyo mutuo en el seno de la Unión Europea corre el riesgo de alentar soluciones particulares para el problema, las soluciones que no tienen en cuenta la dignidad humana de los migrantes, y, por tanto contribuir a la mano de obra esclava y las tensiones sociales”, expresó el Pontífice.

fomento del Diálogo interreligioso para alcanzar la paz

Para favorecer esta cultura del encuentro y de paz entre los pueblos, Francisco ha trabajado a lo largo de su Pontificado por estrechar los lazos con otras confesiones religiosas, poniendo el acento en la importancia de la cooperación interreligiosa basada en un diálogo sincero y respetuoso que busca la unidad sin diluir las identidades propias de cada tradición religiosa.

En diversas ocasiones, el Papa ha subrayado que el diálogo interreligioso es esencial para abordar las crisis contemporáneas. Ha afirmado que "el diálogo interreligioso es la respuesta a las plagas del mundo", destacando que, en un contexto global precario, la colaboración entre religiones no es signo de debilidad, sino una necesidad urgente para construir puentes y promover la paz.

Y es que para Bergoglio, el diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz mundial y, por ende, un deber tanto para los cristianos como para las demás comunidades religiosas.

Para la historia queda el beso de Francisco con el Gran Iman de Egipto el 4 de febrero de 2019 en Emiratos Árabes, durante la conferencia de ‘Fraternidad Humana’ con el que se sellaba el compromiso contra el extremismo y en favor del diálogo interreligioso.

“La verdadera riqueza no reside solo en los recursos materiales, sino que la verdadera riqueza de la nación reside en las personas que construye el futuro de su nación. La verdadera riqueza son los hombres. Que la fe en Dios une y no divide, nos aleja de la hostilidad y la aversión”, señaló.

El Papa y sus llamados por la paz en un contexto de “tercera guerra mundial a trocitos”

Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha manifestado un firme compromiso con la promoción de la paz y la resolución de conflictos a nivel global. Ha sido constante en sus llamados al cese de los conflictos armados y al diálogo como medio para resolver disputas. En su mensaje de Navidad de 2024, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, instó al fin de las hostilidades en regiones como Ucrania y Gaza, enfatizando la necesidad de abrir puertas al diálogo y negociar para alcanzar una paz duradera.

Además, expresó su preocupación por las crisis humanitarias en diversas partes del mundo, incluyendo países de África y América Latina, y abogó por la cooperación internacional para superar divisiones y perdonar las deudas de las naciones más pobres.

Desde 2014, el Papa ha advertido sobre la existencia de una "tercera guerra mundial por partes", refiriéndose a los múltiples conflictos y actos de violencia que ocurren simultáneamente en diferentes regiones.

En agosto de 2022, durante una audiencia general, afirmó que "la presente situación de 'Tercera Guerra Mundial por partes' parece permanente e imparable", lamentando la persistencia de conflictos y la falta de soluciones efectivas por parte de la comunidad internacional.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2017, titulado 'La no violencia: un estilo de política para la paz', destacó la importancia de adoptar la no violencia como forma de vida y acción política. Fue el año en el que plantó un árbol como símbolo de paz en su viaje apostólico a Colombia.

“Estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos. No sé donde llegará esto. Perdemos la memoria. Leí a un científico que decía que en un año en el que no se fabriquen armas se acaba el hambre en el mundo”, expuso Bergoglio en una entrevista.

Protagonismo de los laicos en la Iglesia

Avanzar en una Iglesia sinodal, donde los laicos y laicas asuman una participación más activa en la vida de la Iglesia por su condición de bautizados es otro de los legados que deja el Papa Francisco. Una Iglesia en salida para transmitir la alegría del Evangelio, con un protagonismo compartido de los laicos con obispos, cardenales y sacerdotes: “Digámoslo claro, los laicos no son nuestros peones ni nuestros empleados, no tienen que repetir como loro lo que le decimos”, aseveraba Francisco.

De ahí la importancia del Sínodo de la Sinodalidad que comenzó en 2021 y culminó en octubre de 2024, que culminó en un documento que pone el foco en un camino hacia una Iglesia más participativa, misionera y en comunión. Se subraya la importancia de la escucha y la presencia del Espíritu Santo en este proceso, buscando construir una unidad en la diversidad.

A lo largo del proceso sinodal, la Iglesia ha llevado a cabo consultas a nivel local, nacional y continental, permitiendo discernir lo que el Espíritu dice a las Iglesias. En ella se destaca que todo el Pueblo de Dios es sujeto del anuncio del Evangelio, y que cada bautizado está llamado a ser protagonista de la misión como discípulo misionero. Este enfoque promueve una mayor corresponsabilidad y participación activa de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, reconociendo sus diversos carismas y vocaciones.

De lo contrario, advertía el Santo Padre, esta “falta de conciencia de pertenecer al Pueblo de Dios como servidores y no como dueños nos puede llevar a una de las tentaciones que más daño hace al dinamismo misionero, el clericalismo”.

El Papa, a los jóvenes: “¡Hagan lío, que la Iglesia salga a la calle'”

En esta mayor participación del laicado, los jóvenes juega un papel fundamental. Por eso, el Papa siempre ha instado a este colectivo a ser auténticos, a comprometerse para construir un futuro mejor. En definitiva, a 'hacer lío', como les pedía Francisco en su primera JMJ como Sucesor de Pedro en 2013, en Río de Janeiro. “¡Espero lío, quiero lío en las diócesis, que se salga fuera, quiero que la Iglesia salga a la calle!”.

Durante su Pontificado, Bergoglio ha mantenido una relación cercana y constante con los jóvenes, dirigiéndoles mensajes llenos de esperanza y motivación.

En diversos encuentros, el Papa ha alentado a los jóvenes a ser audaces y a no temer enfrentar los desafíos de la vida. Durante la JMJ de Lisboa en 2023, les exhortó a "ser para los demás raíces de alegría", destacando la importancia de compartir la fe y el entusiasmo con quienes les rodean. Además, les animó a soñar con un mundo mejor y a trabajar diariamente, con valentía y paciencia, para construirlo.

Francisco siempre ha instado a los jóvenes a ser agentes de cambio en la sociedad, promoviendo la justicia, la paz y la solidaridad. Les ha pedido que no sean "esclavos del móvil", sino que utilicen su energía y creatividad para transformar el mundo, siguiendo el ejemplo de María, quien llevó a Jesús a los demás y cuidó de los necesitados.

La lucha contra los abusos en la Iglesia: “Jamás debe ser encubierto”

El Papa Francisco ha estado muy cercano a las víctimas de una lacra que ha sido muy dolorosa para el seno de la Iglesia: los abusos sexuales, de autoridad o de conciencia.

En sus años como Sucesor de Pedro se han implementado medidas orientadas a prevenir futuros abusos y garantizar la justicia para las víctimas. Para ello impuso la obligación a todos los clérigos y religiosos de informar sobre cualquier caso de abuso del que tengan conocimiento.

En febrero de 2019 reunió a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para celebrar la Cumbre sobre la Protección de los Menores en la Iglesia, en la que el Santo Padre remarcaba que “ningún abuso debe jamás ser encubierto ni infravalorado como ha sido costumbre en el pasado. Porque el encubrimiento de los abusos favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional al escándalo”.

En marzo de 2023, el Papa Francisco promulgó un documento para enfrentar los abusos sexuales en la Iglesia, que sirvió para actualizar las normativas existentes, proporcionando directrices claras para la prevención, denuncia y manejo de casos de abuso, y enfatizando la necesidad de acompañar y apoyar a las víctimas en su proceso de sanación.

Además de las reformas legales y estructurales, el Papa ha mostrado un compromiso pastoral con las víctimas. En diversas ocasiones, ha expresado su dolor y vergüenza por los abusos cometidos y ha instado a la Iglesia a escuchar y acompañar a quienes han sufrido.

El primer Papa en participar en la cumbre del G7

El 14 de junio de 2024, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer Papa en participar en la cumbre del G7 celebrada en Apulia, en Italia.

En su discurso, abordó los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial (IA) para la humanidad. El Papa destacó que la IA es un "instrumento fascinante y tremendo" que influirá cada vez más en diversos ámbitos de la vida humana, desde la medicina hasta la política. Sin embargo, enfatizó la necesidad de una reflexión profunda sobre su uso, subrayando que, aunque la IA es una herramienta poderosa, su desarrollo y aplicación deben estar guiados por principios éticos sólidos.

Francisco advirtió sobre los riesgos de delegar decisiones cruciales a las máquinas, afirmando que "ninguna máquina debería elegir jamás quitar la vida a un ser humano". Señaló que, aunque la IA tiene el potencial de democratizar el acceso al conocimiento y avanzar en la investigación científica, también podría aumentar la desigualdad entre naciones y clases sociales si no se gestiona adecuadamente. Por ello, instó a los líderes mundiales a garantizar que la tecnología sirva al bien común y no perpetúe una "cultura del descarte".

Además, el Pontífice enfatizó la importancia de mantener el control humano sobre las decisiones tomadas por sistemas de IA. Advirtió que "condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismas y sus vidas".

Reforma de la estructura vaticana

Desde el inicio de su Pontificado en 2013, el Papa Francisco ha emprendido una serie de reformas estructurales en la Curia Romana con el objetivo de hacerla más eficiente, transparente y orientada a la misión evangelizadora de la Iglesia. Estas reformas buscan adaptar la estructura vaticana a las necesidades contemporáneas y promover una mayor sinodalidad y colaboración entre los diversos dicasterios y organismos.

Uno de los pilares fundamentales de esta reestructuración es la Constitución Apostólica 'Praedicate Evangelium', promulgada en marzo de 2022. Este documento redefinió la organización y funciones de la Curia. Entre las novedades más destacadas se encuentra la fusión de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en un único Dicasterio para la Evangelización, cuyo prefecto es el propio Papa, subrayando la centralidad de la misión evangelizadora.

Además, 'Praedicate Evangelium' eliminó la distinción entre congregaciones y consejos pontificios, designándolos a todos como dicasterios, y abrió la posibilidad de que estos sean dirigidos por laicos, incluyendo a mujeres.

Estas reformas reflejan la visión del Papa Francisco de una Iglesia más misionera, inclusiva y adaptada a los desafíos actuales, al promover la participación de los laicos en roles de liderazgo y reestructurar la Curia para mejorar su funcionalidad.

Un sentido del humor que no ha perdido ni siquiera en los peores momentos de salud

Y como no, sin duda el Papa Francisco siempre será recordado por su sentido del humor, que no ha perdido incluso en momentos tan delicados como en su última hospitalización por la bronquitis y neumonía bilateral que ha padecido.

Se podría decir que cada día dejaba una anécdota divertida, sobre todo cuando estaba con la gente. Por poner un ejemplo, esta anécdota del Papa ya en silla de ruedas con una señora de Huelva que fue a Roma para ver a Fancisco con su Virgen del Rocío.

“No quería morir sin verlo”, le comentó la señora, a lo que el Papa contestó: “No se apure, puede venir en diez años”.