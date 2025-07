El Cardenal Cobo a los influencers católicos: “Mejor un corazón tocado, que mil visualizaciones vacías”

El arzobispo de Madrid, José Cobo, habló a los influencers católicos de Jesús como el caminante que busca, que se hace el encontradizo en medio de los senderos de la vida. “Jesús siempre nos busca y nos rescata”, recordó, situando a los evangelizadores digitales en la misma lógica de cercanía y compasión que guio al Maestro.

las redes, un entorno donde premian los números

En uno de los momentos centrales de sus palabras, el cardenal propuso abrir tres puertas al Señor.

La primera, la puerta de la hospitalidad, es decir, como nos pidió Jesús hay que acoger a todos, especialmente a los más pobres y heridos. “No olvidéis ser la voz de los que no tienen voz en el mundo digital”, pidió. En un entorno que premia los números, el cardenal Cobo recordó que “en los ojos de Dios vale más un corazón tocado por las bienaventuranzas que mil visualizaciones vacías”.

La segunda, la puerta de la paz y el diálogo, es un llamado a construir puentes, no trincheras. Les explico que Evangelizar, no es tener contenido perfecto, sino ser presencia viva, capaz de provocar encuentros y despertar esperanza. “Estamos llamados a ser luces del Evangelio, no espectáculos de turno”.

Y la tercera, recuerdo que la misión no es individual, sino comunitaria. “Nos necesitamos. La misión digital no se hace en solitario, sino en comunión. No se trata de ganar debates, sino de abrir ventanas al Evangelio”.

LAS REDES, UNA NUEVA FORMA DE EVANGELIZAR

El cardenal Cobo reconoció que el continente digital es una plaza inmensa, ruidosa y a menudo caótica. Pero también es una tierra fértil, donde hay belleza, búsqueda, consuelo y evangelización real. “En medio de esa plaza estás tú”, les recordó a los influencers. “Tú, narrador del Reino. Caminante digital. Evangelizador con rostro humano”.

Añadió que no se trata solo de repetir doctrinas o subir contenidos. Se trata de provocar preguntas, contar historias, despertar deseos. Y hacerlo desde la hospitalidad, la coherencia, la humildad y la verdad.

EL CARDENAL PIDE A LOS INFLUENCERS QUE TRABAJEN UNIDOS

El cardenal Cobo, terminó con una invitación valiente, dirigida al corazón de cada creador de contenido: “Tú que grabas para Dios en tu cuarto. Tú que editas oraciones para jóvenes. Tú que rezas por quienes evangelizan en la red. Tú que quieres hacer visible lo que se silencia, y profetizas sin avivar la confrontación, tú eres parte de este ‘nosotros’ amplio y comunitario. Tú importas. No dejes de encender tu luz.”

El cardenal concluyó recordando que Dios no necesita barquitas solitarias, sino navegantes humildes y audaces que ayuden a la barca de la Iglesia a cruzar este mundo con la luz de Cristo.

“El Espíritu Santo también navega en la red”, dijo. Y dejó esta certeza: en este Jubileo digital, la Iglesia te abraza, te envía y confía en ti.