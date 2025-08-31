El Papa León XIV inaugurará el 188º Capítulo General de los Agustinos en Roma

La familia agustiniana se prepara para vivir, desde este lunes 1 de septiembre, el 188º Capítulo General de la Orden de San Agustín, que se desarrollará en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum de Roma hasta el 18 de septiembre.

El encuentro comenzará con una misa presidida por el Papa León XIV a las 18:00 horas en la Basílica de San Agustín en Campo Marzio, fecha que coincide, por cierto, con el aniversario de su ingreso al noviciado agustino en 1977.

¿cómo se desarrollará el CAPÍTULO GENERAL?

El Capítulo General, que se celebra cada seis años, es la máxima asamblea de gobierno de los agustinos. En esta ocasión, se renovarán el prior general —tras doce años de mandato del P. Alejandro Moral Antón—, el consejo de gobierno, el secretario general y el ecónomo de la Orden.

RRSS El Papa León XIV con el P.Alejandro el 1 junio 2025

La asamblea contará con la participación de un centenar de religiosos agustinos, de los cuales 73 delegados con derecho a voto, representando a las 41 circunscripciones en 46 países.

Además, habrá intervenciones de presidentas de federaciones de monjas agustinas y de laicos de la familia agustiniana, que aportarán su visión y experiencias, aunque sin voz activa en la toma de decisiones.

EL PRIMER PAPA AGUSTINO

Recientemente el Papa, que es el primer agustino en la historia de la Iglesia, recibió la Medalla de San Agustín, concedida por la Provincia Agustiniana de San Tomás de Villanueva (Estados Unidos). Esta es la máxima condecoración que otorga la familia agustiniana a quienes encarnan el espíritu y las enseñanzas del santo de Hipona, con profundo compromiso con la verdad, la unidad y la caridad.

Ser reconocido como agustino es un honor que guardo muy cerca del corazón. Gran parte de lo que soy se lo debo al espíritu y a las enseñanzas de San Agustín Papa León XIV 28 de agosto de 2025

En un videomensaje difundido el 28 de agosto, fiesta de San Agustín, el Pontífice expresó que "ser reconocido como agustino es un honor que guardo muy cerca del corazón. Gran parte de lo que soy se lo debo al espíritu y a las enseñanzas de San Agustín”.

©Catholic Press Photo Robert Prevost con el Papa Francisco en un encuentro del Santo Padre con los agustinos en 2013

La misa de apertura también recuerda otro hito histórico: en 2013, el Papa Francisco presidió en la misma basílica la misa inaugural del capítulo que eligió al sucesor de Robert Prevost. En aquella ocasión, Francisco invitó a mantener viva “la inquietud del corazón que nos lleva siempre al encuentro con Dios y al amor”.

Hacia el 98º Prior General

Actualmente, la Orden de San Agustín cuenta con 2.500 frailes y unas 700 monjas distribuidos en 395 comunidades en los cinco continentes. Durante las sesiones se analizarán además los desafíos actuales de la Iglesia y se definirán líneas pastorales y misionales para los próximos seis años.

El proceso electoral seguirá un sistema de mayorías cualificadas en las primeras rondas de votación, con posibilidad de segunda vuelta entre los nombres más votados. Aunque no hay un límite de mandatos a lo largo de la vida, tradicionalmente el prior general ejerce dos períodos consecutivos como máximo.

Vatican Media

El elegido guiará a la familia agustiniana hasta 2031, con la misión de impulsar su presencia en los nuevos escenarios de evangelización y fortalecer el espíritu de comunidad y servicio que San Agustín inspiró desde 1244.