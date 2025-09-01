El Papa pide a los agustinos "saber escuchar" para promover la unidad dentro de la Orden

El Papa ha animado este lunes a los miembros de la Orden de San Agustín a poner la unidad, la escucha y la humildad en el centro de su misión. Lo ha hecho durante la misa de apertura del Capítulo General de los agustinos, que deben elegir a su nuevo prior general, en la basílica de la orden en Campo Marzio de Roma.

El Papa, de forma improvisada antes de la homilía, se refirió "al don de saber escuchar, el don de la humildad y el don de promover la unidad dentro de la Orden, y a través de la Orden, en toda la Iglesia y en el mundo".

Durante la homilía, el pontífice subrayó que "la unidad debe ser un objetivo irrenunciable de vuestros esfuerzos, pero no solo eso, debe ser también el criterio para evaluar vuestro actuar y trabajar juntos".

En su discurso, el Pontífice recordó las reflexiones de San Agustín sobre el don de lenguas y destacó tres actitudes fundamentales para los días de deliberación: escucha, humildad y unidad, que definió como "sugerencias útiles" e instó a los participantes a hacerlas suyas.

EL PAPA LEÓN XIV FUE PRIOR DE LOS AGUSTINOS ENTRE 2001 Y 2013

Alrededor de un centenar de religiosos participan hasta el 18 de septiembre en el Capítulo General de los agustinos, que se celebra cada seis años con el objetivo de elegir al prior general de la orden, que en esta ocasión será el número 98 tras doce años de gobierno del sacerdote español Alejandro Moral.

El Papa León XIV fue prior de la Orden de San Agustín de 2001 a 2013 y después de ser obispo de Chiclayo, en Perú, regresó a Roma en 2023, tras ser nombrado por el papa Francisco prefecto del Dicasterio de los obispos.

Precisamente ese año, Francisco inauguró en la misma basílica el capítulo general que terminó con el mandato del pontífice estadounidense y peruano al frente de la orden.