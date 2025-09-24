La Pastoral Penitenciaria desarrolló un total de 1.237 programas en las prisiones en el año 2024

Un total de 1.237 programas llevó a cabo la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española en el año 2024 tanto en el interior como fuera de las prisiones, tal y como recoge la Memoria anual del pasado año hecha pública este miércoles, 24 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Merced.

Memoria que tiene como objetivo hacer público y visible toda la acción que la Iglesia de España realiza en el mundo de las cárceles. “Los datos son el resultado del trabajo, esfuerzo e ilusión de muchos voluntarios, capellanes y Delegados de Pastoral Penitenciaria”, destaca el episcopado.

el Camino de Santiago Penitenciario, entre los programas destacados

Según los datos aportados, un total de 2.964 entre voluntarios, capellanes y entidades colaboradoras formaron parte de la pastoral el pasado año, y recibieron como aportación casi tres millones de euros para desempeñar su labor de acompañamiento y asesoramiento a los presos.

La Pastoral Penitenciaria ha organizado diferentes actividades desde su departamento, tales como la Semana de Pastoral Penitenciaria; los respectivos encuentros de las áreas Religiosa, Social y Jurídica; o el Encuentro Nacional de Capellanes de prisiones y Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria. También destaca el Camino de Santiago Penitenciario, realizado por tercer año consecutivo. En esta actividad participaron diferentes personas provenientes de diez prisiones distintas de España.

Condecoraciones

Además, algunas personas e instituciones de la Iglesia han recibido condecoraciones en reconocimiento por su labor desde la Pastoral Penitenciaria.

Medalla de Bronce a la Capellanía Católica del Centro Penitenciario de Murcia.

Medalla de Bronce a Cáritas Diocesana de la diócesis de Ourense.

Medalla de Bronce a María Dolores Bethencourt Manrique de Lara, responsable de la Delegación de Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario de Las Palmas II.

Medalla de Plata a la Delegación de Pastoral Penitenciaria presentes en el Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña).

Medalla de Plata a Olbier Antonio Hernández Carbonell, párroco, por su presencia y trabajo en el CIS de Valencia.

Medalla de Plata a la Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de Lourdes (Santander) por su trabajo y dedicación en el Centro Penitenciario de El Dueso.

Medalla de Plata a Florencio Roselló por sus años de dedicación como capellán penitenciario y como Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española.