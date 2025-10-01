El Papa León XIV recibe la invitación de Illa para visitar la Sagrada Familia en el centenario de Gaudí

El papa León XIV saluda al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i), a quien ha recibido este miércoles en una audiencia privada. EFE/Vatican Media

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha protagonizado este miércoles un encuentro histórico en el Vaticano con el papa León XIV, convirtiéndose en el primer dirigente político español en ser recibido por el pontífice desde su elección. Durante la audiencia privada, Illa extendió una invitación especial: que el Papa visite Barcelona el próximo 10 de junio de 2026 para presenciar la finalización de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

"Le he trasladado la invitación a visitar Cataluña con motivo de la finalización de la torre de Jesús de la Sagrada Familia", explicó Illa tras el encuentro. Aunque el Papa no confirmó su asistencia, el presidente catalán se mostró optimista: "Nos dijo que no estaba en condiciones de confirmarlo, pero a mí me ha parecido que lo tomarán en consideración". La visita supondría un momento histórico para Barcelona y la basílica diseñada por Gaudí, uno de los monumentos más emblemáticos del modernismo catalán.

La reunión, que tuvo un marcado tono humanitario, también sirvió para abordar temas de máxima actualidad internacional, especialmente la crisis en la Franja de Gaza. "Hemos tenido una conversación muy emotiva sobre la situación inaceptable que se vive en Gaza", señaló Illa, quien describió al pontífice "muy preocupado" por los conflictos mundiales y con "ideas muy claras al respecto". Ambos coincidieron en la necesidad de "serenar los ánimos" y actuar desde los valores del humanismo cristiano.

El papa León XIV conversa con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Junto a ellos, la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celaá y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramón Espadaler.

Un mensaje de paz en tiempos convulsos

El presidente catalán destacó que la conversación se centró en la preocupante polarización mundial y las tensiones crecientes. "El Papa transmite un deseo de paz y un deseo de aprender a convivir, a dialogar y a no llevar las diferencias a un punto de ruptura", explicó Illa a los periodistas presentes. El pontífice mostró especial inquietud por evitar cualquier escalada bélica, instando a no contribuir ni verbal ni físicamente al incremento de las hostilidades.

Durante el encuentro también comentaron sobre la Flotilla humanitaria, los barcos que intentan llegar a Gaza con ayuda, coincidiendo en la necesidad de "esperar, pedir y trabajar para que no vaya a mayores" y que se respete esta misión. Esta postura refuerza el compromiso del Vaticano con las causas humanitarias en zonas de conflicto, una constante en el pontificado de León XIV.

presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza declaraciones tras haber invitado este miércoles al papa León XIV a visitar la Sagrada Familia de Barcelona el próximo 10 de junio, durante una audiencia privada en el Vaticano.

Una visita institucional cargada de simbolismo

La audiencia forma parte de una visita institucional de tres días que Illa realiza a Roma, donde mantiene reuniones con el alcalde de la ciudad, el presidente de la región del Lacio, y participa en actos culturales como un concierto del Festival Castell de Peralada y la inauguración de una exposición sobre el milenario del monasterio de Montserrat. Precisamente, Illa explicó al Papa la importancia de este milenario "en la vida espiritual, social y cívica de Cataluña, con su arraigo en la identidad del catalanismo".

El intercambio de regalos tuvo un fuerte componente simbólico y social. Illa entregó al pontífice libros sobre Cataluña, productos gastronómicos regionales y una estola confeccionada por las internas de la prisión barcelonesa de Wad-Ras. Entre los obsequios personales destacan dos DVD: uno sobre Javier Sartorius, un hombre rico que renunció a todo por seguir un camino espiritual, y otro con música de una orquesta formada principalmente por personas humildes del barrio barcelonés de Nou Barris, reflejando el compromiso social del gobierno catalán con la "prosperidad compartida".