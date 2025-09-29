NAVICON, la nueva plataforma que acerca la Vida Consagrada a los jóvenes

En Roma, coincidiendo con la festividad del Arcángel Gabriel, se ha presentado este 29 de septiembre NAVICON, una plataforma digital pensada para mostrar la Vida Consagrada de una manera auténtica, sencilla y cercana. El objetivo es claro: ayudar a los jóvenes que buscan su vocación a descubrir que seguir a Cristo sigue siendo una opción actual y llena de vida.

La propuesta quiere ser un punto de encuentro entre congregaciones religiosas, monasterios e institutos, para compartir su misión y mostrar su trabajo en campos tan variados como la educación, la atención social, la salud, la ecología o el acompañamiento a familias y jóvenes.

“Queremos mostrar la Vida Consagrada como realmente es. Una forma de vivir con sentido, alegría y entrega”, explican sus responsables. “No se trata de dar sólo información, sino de compartir experiencias que lleguen al corazón”.

logo navicon

Una respuesta a los jóvenes de hoy

Lo más novedoso de NAVICON es su manera de comunicar. La sección “Conversaciones sin filtro” da voz a jóvenes consagrados que cuentan su día a día sin guiones, con naturalidad y con la frescura de quien habla desde la propia experiencia. A esto se suma el NaviBlog, con artículos y reflexiones sobre temas actuales que interesan a los jóvenes.

“NAVICON conecta corazones y vocaciones”, asegura Inma Cuesta, coordinadora del proyecto. “Queremos que los jóvenes vean que la Vida Consagrada no es cosa del pasado, sino una opción actual que sigue transformando vidas”.

Un proyecto abierto a toda la Iglesia

Además de acercarse a los jóvenes, NAVICON también es una oportunidad para que las congregaciones religiosas compartan su carisma y fortalezcan su presencia digital. Desde testimonios hasta recursos formativos, la plataforma quiere ser un espacio en el que todas las voces sumen.

“En un mundo donde muchos buscan respuestas, NAVICON ofrece historias de quienes han encontrado en Dios un camino de plenitud”, explica Cristina Valea, responsable de comunicación visual. En definitiva, se trata de un proyecto que tiende puentes y acompaña procesos, siempre desde la cercanía y la verdad de las experiencias personales.