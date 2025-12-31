Mar Cogollos y Carlota Ruiz de Dulanto: el testimonio de dos madres luchadoras que volvieron a nacer tras sufrir un grave accidente de tráfico

La vida de Mar Cogollos y Carlota Ruiz de Dulanto cambió para siempre cuando tenían 25 años. Un grave accidente marcó sus destinos, dejando a Mar tetrapléjica y a Carlota parapléjica, pero lejos de hundirlas, les dio una nueva perspectiva. En el programa especial 'A la luz de una estrella', ambas han compartido su testimonio de lucha y esperanza, demostrando que es posible reconstruir una vida plena incluso después de la mayor adversidad.

Una nueva misión en la vida

Para Mar Cogollos, psicóloga y madre, aquel 20 de septiembre de 1987 es ahora un "segundo cumpleaños". Explica que tras un suceso así "tienes que, de alguna manera, volver a acomodar tu nuevo yo a esas nuevas circunstancias". Asegura haber encontrado un proyecto de vida "mucho más bonito", hasta el punto de confesar que es "más feliz ahora que antes". Este nuevo propósito se centra en el servicio a los demás: "Nadie es consciente que la entrega a los demás, el ayudar, el trabajar en una labor social, es algo que te llena".

Carlota Ruiz de Dulanto describe la experiencia como "un reto, una aventura nueva". Tras el impacto inicial, sintió que había tocado "el fondo de la piscina" y que solo podía ir "de aquí para arriba". Su fe ha sido un pilar fundamental en este proceso. "Lo más importante que he aprendido es que yo no soy el centro del universo. Dios es quien me ha dado la vida y quiere que yo sea feliz", afirma. Esta convicción le ha permitido ver que "todo tiene sentido" y encontrar una dimensión sobrenatural en las pruebas que ha enfrentado.

Del dolor al compromiso social

El compromiso de Mar la llevó a canalizar su experiencia para ayudar a otros. Como psicóloga industrial, su primer trabajo tras el accidente fue en el Hospital La Paz, apoyando a víctimas de siniestros viales. Impulsada por un doctor que creía en la prevención, cofundó AESLEME, una asociación que este mes de septiembre ha cumplido 35 años. "Hemos podido evitar que alguien sufra un siniestro", explica sobre su labor de educación en valores con niños y jóvenes para concienciar sobre los riesgos de imprudencias como "beber una copa de más" o "contestar una llamada" al volante.

Maternidad y superación

Antes del accidente, Mar era campeona de España de esquí acuático y bailaora de flamenco. La maternidad fue otro de sus grandes retos, convirtiéndose en la primera mujer tetrapléjica de España en tener mellizos. Pese a las advertencias médicas, ella y su marido tenían claro que querían formar una familia. "Casi le da un patatús al doctor" cuando se enteró de que venían dos, recuerda entre risas. Hoy sus hijas tienen 33 años y afirma con rotundidad: "nada llena más que la maternidad".

La historia de Carlota también está marcada por la maternidad y la superación. Su hija pequeña, Paloma, nació como una gran prematura con solo seis meses y medio de gestación y pesando menos de medio kilo. "Me dijeron que no iba a sobrevivir", relata. Sin embargo, en la noche del 15 de agosto, pidió a la virgen "una niña viva y una niña sana". Hoy, Paloma "tiene 25 años y es una jabata de la vida". Para sus hijas, tener una madre en silla de ruedas ha sido algo "muy normal" y las ha hecho más responsables.

En un momento de incertidumbre, ambas lanzan un mensaje de esperanza. Mar invita a "poner en valor lo que es el compartir" y aprovechar la Navidad para "estar sin el móvil, queriéndonos, pidiéndonos perdón". Carlota, por su parte, anima a no centrarse solo en lo malo: "Se aprende más de los fracasos que de los éxitos". Un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, "siempre tenemos motivos para estar felices".