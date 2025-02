El año 2025 ha comenzado con un balance sombrío en las carreteras de La Rioja. Tres víctimas mortales por accidentes de tráfico en carreteras de nuestra comunidad, más una cuarta, un vecino de Arnedo que fallecía en la Autopista a su paso por Navarra. De estas cuatro víctimas, dos de ellas con solo 21 años.

La última tragedia ha ocurrido esta misma semana, en la Nacional 111, en Viguera, donde un motorista perdió la vida. Cada uno de estos sucesos, cargados de dolor y sufrimiento, pone en evidencia lo frágil que puede ser la vida y lo impredecible que es el destino.

Las secuelas de un accidente para un superviviente

Hay historias que siguen después de la tragedia, como la de Samuel Nieto, que comparte su experiencia desde una silla de ruedas. En julio de 2017, Samuel tenía entonces 17 años. Pedaleaba por una ruta en bicicleta cuando un coche le arrolló, dejándole con lesiones irreparables. La vida de Samuel cambió por completo, y el joven que antes disfrutaba de su bicicleta ahora lucha por adaptarse a su nueva realidad como tetrapléjico.

Centro de Recuperación de Lardero Se quedó en silla de ruedas a los 17 años después de que un coche le arrollara y ahora vive con un sueño: "Con mi padre"

"Yo recuerdo despertar y lo primero que intento es incorporarme, ponerme de pie, pero me doy cuenta que de cuello para abajo no se mueve nada. De estar de repente con los colegas, a los dos o tres días despertar en la UVI conectado a no se cuantas máquinas, recién operado con un montón de drenajes por todo el cuerpo... Al final fue un atropello a 100 km/h, y me causó bastantes lesiones en el cuerpo", Samuel lo relataba así en COPE Rioja.

el apoyo de samuel

Algo tan rápido como un accidente de tráfico puede cambiarlo todo. Un segundo, solo un segundo, y su vida pasó de ser normal a depender completamente de los demás. Pero Samuel no está solo en su camino de recuperación. Cuenta con el apoyo incondicional de su padre, de sus hermanas y de toda su familia y amigos.

"Entre mis hermanas, amigos y mi padre la recuperación ha sido bastante más fácil. La familia antes no la valoraba tanto como ahora, pero ahora siempre digo que la familia es lo primero. Mientras haya familia da igual que no haya nadie más, porque con mi familia me sobra".

la pasión del joven sigue siendo el campo

Samuel desde siempre ha tenido un referente: Su padre. De toda la vida ha visto como su figura paterna se levantaba bien pronto para realizar su labor de agricultor. El campo es el escenario favorito de Samuel, y aunque no pueda moverse como antes, le encanta ayudar y sueña con poder ser como su padre algún día.

"Gracias a mi familia tengo un handbike, una silla de ruedas con motor y con un manillar como el de una moto, y al final puedo salir con él al campo, pero a la hora de realizar un trabajo agrícola como es montarme en un tractor, enganchar un apero... eso no lo puedo hacer. Pero sí que hacer otras tareas como revisar las tierras, ver como van evolucionando... Siempre con mi padre, claro".