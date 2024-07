La Iglesia celebra el primer domingo de julio la Jornada de responsabilidad en el tráfico 2024. Siempre coincide con la Operación Salida de la DGT y la proximidad a san Cristóbal el 10 de julio.

Los accidentes de tráfico, a pesar de las campañas, son altos. En 2022 murieron 1.700 personas en estos siniestros. Pero el primer trimestre de 2024 la mortalidad de estos accidentes aumentó un 16% respecto al primer trimestre de 2023. Y un tercio de los fallecidos no llevaban el cinturón. Cataluña y Andalucía encabezan estas cifras.

En 1987, Mar Cogollos era campeona de España de sky acuático, bailaora de flamenco, muy amiga de los amigos, ''estaba en todos los ajos''. Así se describe. Pero a sus 25 años tuvo un accidente de tráfico que le causó la tetraplejia. Era el 20 de septiembre de 1987. Volvía de pasar un fin de semana en la playa. En 1987 la primera causa de siniestros viales ''eran y son las distracciones, en mi caso fue por cambiar una cinta de casette''.

Los siniestros de tráfico ''de accidental tienen poco, son una pandemia vital''



El coche dio varias vueltas de campana. La tuvieron que sacar por la ventanilla. En los primeros dias en el hospital no podía moverse. Se dio cuenta de que iba a ser su vida, la silla de ruedas ''rodando en vez de caminando''. Pasó un año y medio en el hospital, ''pero fui feliz''. Era psicóloga y quería ayudar a otros pacientes y familias, aunque tuviesen un cuadro mejor que ella.

Sus amigos le hicieron una fiesta sorpresa por su cumploeaños, aún convaleciente. Su vida había cambiado. ''A veces me preguntan y digo que soy más feliz ahoRa que antes''. Antes lo tenía todo, ''pero cuando lo tenemos todo no lo valoramos'', pero la Mar que salió del hospital se dio cuentra ''que tenía una nueva misión en su vida''.

La primera mujer tetrapléjica en tener mellizas en España

Aunque se enfadó con Dios, ''me di cuenta que, con mi circunstancia, podía ayudar''. Ahora es directora de ASLEME (Asociación por la prevención de accidentes de tráfico). Empezó sola, y ahora ''tengo a doscientas personas dando conferencias a diario para intentar prevenir en colegios, universiades, en cárceles'' para dra concoer los riesgos en la carretera. ''Se pueden evitar''. Si respetamos las normas y pensamops en los demás ''podríasmo salvar muchas vidas y heridos que están para toda la vida''.

''Dios me trajo muchos regalos''. Su marido se ''volvió a enomrar de mí'' y se casaron tres años después. Tienen mellizas. Fue la primera mujer tetrapléjica en tener mellizas. ''No sé hacer nada fácil, a mí me gusta dar la nota siempre''.

Para sanar las heridas psicológicas de un siniestro, ''el duelo es largo, pero aprendes a vivir. Hay gente que se agarra a asociaciones'' o a otras personas. Cuando me acuesto ''doy gracias a Dios por las personas que haya podido salvar ese día'', y eso antes no lo podía hacer.