Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior: "La fe no se impone, pero no se esconde. Se trata de no callarse y no ser cobarde. No se puede normalizar la ausencia de Dios"

El presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, ha lamentado en 'Herrera en COPE' la normalización por parte de la sociedad española de vivir alejado de Dios. Un avance secular que, para el que fuera ministro de Interior en la etapa de José María Aznar como presidente, constituye “uno de los gravísimos errores para creyentes y no creyentes”.

A juicio de Mayor Oreja, la sociedad debe convivir “como si Dios existiera”, justo al contrario de lo que sucede actualmente. “Nosotros hemos vivido de espaldas a Dios desde hace décadas. Hemos normalizado la ausencia de Dios y son planos distintos la fe y la política pero no nos acordamos que toda las cuestiones democráticas tienen prólogos y preámbulos donde se muestra un cierto sentido de la trascendencia”, ha recalcado el responsable de NEOS, que ha presentado en COPE su nuevo libro 'Una verdad incómoda'.

"Tenemos que vivir como si Dios existiera"

En este sentido, Mayor Oreja ha recalcado que la política y la religión son planos distintos, pero subraya que “la fe no se impone, pero no se esconde”, y critica la ausencia de naturalidad en lo que significa “la presencia de la dimensión sobrenatural en la vida pública”, ha argumentado, agregando que “no se trata de imponer nada, pero se trata de no callarse, no ser cobarde”.

El exministro de Interior afirma que es importante en la sociedad, tanto en creyentes como no creyentes, “tener cierto sentido de la trascendencia” y vivir “como si Dios existiera, con normas y el respeto a las creencias de los demás”, ha puntualizado.

El 11-M, un atentado para cambiar el rumbo de España

El exministro ha señalado tres momentos clave que, a su juicio, cambiaron el rumbo de España: el abrazo del PNV a ETA en 1998, la movilización del PSOE contra la mayoría del PP en el 2000 y, de forma definitiva, el atentado del 11-M. Sobre este último, Mayor Oreja ha reiterado su polémica tesis: "El atentado era para cambiar la dirección de España", afirmando que, aunque "participaron elementos islamistas", el objetivo era político.

Para apoyar su afirmación, ha relatado dos conversaciones con los entonces ministros de Interior de Francia y Marruecos. El ministro galo, Jean-Louis Debré, le advirtió sobre una red que operaba en Francia, mientras que su homólogo marroquí le sugirió que, aunque el atentado era obra de servicios secretos, debía "mirar a otro servicio de otro país vecino". Oreja añade que "era raro" que ETA no actuara en 2004 tras la ilegalización de Batasuna, sugiriendo que la banda "sabía que se iba a producir ese atentado, y está claro que es la razón por la que no actuó".