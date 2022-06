Los cambios que estudia el Consejo de Cofradías para la Semana Santa de Sevilla en 2023: "Es el momento"

Francisco Vélez ha sido reelegido presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Los resultados de la votación fueron 101 votos a favor de Vélez, 22 para su riival en las urnas, José Félix Romero. Abrumador. Era la primera vez que un presidente electo se enfrentaba a una candidatura alternativa para afrontar su segundo mandato, aunque los hermanos mayores han apostado por la continuidad y el aval del trabajo realizado durante unos años que han sido muy complicados, especialmente por la pandemia.

Los cambios de recorrido de las hermandades que procesionan en Semana Santa por el centro hispalense, el eterno debate sobre la necesidad de limitar el número de nazarenos o la labor social que desarrolla el Consejo, son algunas de las asignaturas pendientes de Francisco Vélez al frente del organismo en esta segunda etapa que se prolongará hasta 2026. En ECCLESIA hemos abordado con el presidente reelegido estos temas.

Francisco Vélez, reelegido presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla con 101 votos a favor frente a los 22 de su rival, José Félix Romero. ¿Ha sido récord de apoyo?

Según me indican sí, soy el dirigente más votado en todos sus años de historia.

¿Qué les da a los hermanos mayores que tanto le apoyan?

Trabajo, la verdad es que ha sido mucho trabajo en estos cuatro años sobre todo los dos de pandemia con una labor ardua, dura. Hemos tenido que cumplir cada objetivo a golpe de martillo.

Dada la importancia de las cofradías en Sevilla y lo que representan... ¿Requiere de una dedicación exclusiva este puesto que revalida o se puede compaginar con un trabajo?

Yo lo compagino con mi trabajo, tengo despacho profesional de la abogacía y cuento con colaboradores que me cubren las espaldas mientras yo me dedico a los asuntos de las hermandades y del consejo. Lo he podido compaginar.

Hablaba en su intervención tras conocer su victoria que era el momento de poner en marcha proyectos en pausa... ¿cuáles son algunos de ellos?

Algunos son fundamentales, como los retoques de horarios e itinerarios en algunas cofradías, que habrá que estudiar de la mano de los hermanos mayores de las corporaciones. Y luego la Carrera Oficial en su discurrir por alguna calle que habría que mejorar su seguridad y confort, y es momento de hacerlo.

En la Semana Santa de este 2022 ya han entrado en vigor nuevos recorridos y horarios en algunas cofradías... ¿A qué hermandades les podría afectar en el futuro?

Tenemos que profundizar en ello. Habría que estudiar algunas jornadas como el Domingo de Ramos, el Miércoles de Santo o la Madrugá, que están más colapsadas en cuanto al número de nazarenos y número de corporaciones. Hay que estudiarlo con los hermanos mayores que tienen mucho que decir respecto a sus inquetudes y necesidades.

El eterno debate en la ciudad es la conveniencia o no de limitar el número de penitentes en determinadas cofradías... ¿se llevará a efecto?

En este tema las cofradías tienen sus propias reglas y vida interna. La regla concede el derecho a todos sus hermanos, por lo que ir en contra de los estatutos de las hermandades, no se puede prohibir. La solución es que cada hermandad se autorregule en el numero de componentes e incluso en la forma de procesionar. Se puede diseñar alguna solución, pero que la apliquen las hermandades, porque es soberana en su estructura y reglas.

Uno de los proyectos más bonitos de las hermandades es 'Fraternitas' para ayudar a los vecinos con menos recursos del Polígono Sur... ¿se podría ampliar a otros barrios?

En ello estamos, no solo a barrios sino conventos u ordenes religiosas porque los frentes son muchos. Es la obra social del Consejo de Hermandades y Cofradías que coordina las 125 hermandades de sevilla.

Por cierto... ¿veremos pronto procesionar en Semana Santa a la hermandad del Polígono Sur?

Si se van cumpliendo los requisitos de la autoridad eclesiástica, se podría. Yo creo que en estos barrios hace falta el alimento y los recursos par subsistir día a día, pero también hace falta la ilusión y darle el atractivo, que vaya adhiriéndose y creando la devoción a unos titulares y a unas procesiones para que se disfruten en sus propios barrios.

¿Hay muchas solicitudes de hermandades que desean procesionar en Semana Santa por Carrera Oficial?

En Semana Santa es imposible, porque está completa del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, pero se puede procesionar por sus barrios. Las hermandades de nueva creación procesionan en el entorno de su barrio, porque algunas están tan alejadas del centro que sería difícil acceder a la Semana Santa y a la Carrera Oficial del centro de sevilla.

¿Se ha llegado a poner encima de la mesa una rotación de hermandades a procesionar en Semana Santa?

Yo lo descartaría a largo plazo, no está en las tradiciones No lo veo factible, son muchos siglos con esta configuracuón de la Semana Santa como para cambiarla. Muchas hermandades han sido erigidas para evangelizar en sus barrios además, y esa labor no se puede desnaturalizar.

En octubre del pasado año el Gran Poder visitó Tres Barrios. ¿Una iniciativa de este calado podría repetirse con el Señor de Sevilla u otra hermandad de peso en la ciudad?

Yo creo que debería llevarse las imágenes de arraigo a estos barrios, porque han tenido además tradicionalmente devociones a estas imágenes. Muchos de los vecinos de estos barrios vivieron en el centro y como consecuencia de la reurbanizaicón de pisos viven en otras zonas, y estas iniciativas son una forma de llevarles esas imágenes a sus barrios. Es una manera extraordinaria de evangelizar como las que vivimos. Es bueno seguir la iniciativa del Gran Poder.