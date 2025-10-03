El Juzgado de Briviesca da la razón a Mario Iceta, arzobispo de Burgos, y archiva la causa penal iniciada por las exmonjas de Belorado

El Juzgado de Briviesca ordena el sobreseimiento y archivo de la causa penal iniciada por las exmonjas de Belorado en julio de 2024 contra el Comisario Pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, Mario Iceta, al no apreciarse indicios de delito.

En una nota publicada por la archidiócesis de Burgos, recuerdan que en el informe del fiscal con fecha del 31 de octubre de 2024, se afirmaba expresamente que “careciendo los hechos de relevancia penal se interesa el sobreseimiento de las presentes actuaciones”, si bien la Audiencia Provincial de Burgos lo revocó tras recurso presentado por las exreligiosas, obligando al Juzgado a reabrir la causa.

Por ello, Mario Iceta fue citado a declarar el pasado 7 de mayo para ejercer su derecho a la defensa y desmentir los hechos en los que se fundamentaba la acusación de tres presuntos delitos que se le atribuían: administración desleal, coacciones y revelación de secretos.

Ahora, el auto del Juzgado de Briviesca afirma que el nombramiento del arzobispo de Burgos como Comisario Pontificio fue correctamente inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En consecuencia, no puede haber administración desleal en quien es el legítimo administrador de los bienes.

"el Comisario Pontificio ha venido pagando las nóminas de los trabajadores "

La nota de prensa de la archidiócesis ha añadido que, desde su nombramiento, el Comisario Pontificio “ha venido pagando las nóminas de los trabajadores que lo han solicitado directamente, así como los gastos y recibos de los Monasterios, salvo aquellos que les corresponden a las denunciantes para el ejercicio de sus actividades laborales, como el pago de la cuota de autónomos. No deduciéndose de su administración perjuicio alguno para los Monasterios, de los que debe responder como Comisario Pontificio”.

Y es que las exmonjas denunciaron que el Comisario Pontificio había realizado el cambio de una llave del Monasterio de Derio el día 3 de julio de 2024. El auto afirma que no se ha cometido delito de coacciones porque las exreligiosas conocían la existencia de otra entrada al Monasterio.

El auto judicial aclara además que no hay deber de confidencialidad respecto a la información que Mario Iceta conoce como Comisario Pontificio. Además, no existe relación profesional alguna entre las denunciantes y el Comisario Pontificio, con lo cual no puede darse el delito de revelación de secretos. Por todo ello, la Juez concluye el auto, fechado el 1 de octubre y notificado en el día de hoy a las partes, decretando el sobreseimiento libre y archivo de la causa.