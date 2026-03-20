Juan Carlos Corbera: "Educar bien en tiempos difíciles significa conocer la verdad de la persona"

Mañana se celebra la decimocuarta edición del Congreso de Familias y Docentes Católicos, un evento organizado por la Fundación Educativo Servanda que busca reflexionar sobre los desafíos de la educación actual. Bajo el lema "Educar bien en tiempos difíciles", su presidente, Juan Carlos Corbera, ha desgranado las claves para una formación que sitúe a la familia en el centro de la acción educativa.

Una crisis antropológica previa

Según Corbera, la dificultad educativa actual proviene de una crisis más profunda: "una crisis antropológica". "Cuando se desdibuja qué es la persona, necesariamente emerge una crisis educativa", ha señalado. Para el presidente de la fundación, es imposible guiar a una persona si no se conoce su verdad, y ha comparado esta labor con la de un artesano: "Si el artesano no conoce la materia con la que trabaja, es difícil que de ahí salga belleza".

Este desconocimiento de la persona ha dado paso a lo que Corbera, citando una de las ponencias del congreso a cargo de la doctora Teresa Pollo Toquero, llama la sustitución de la verdad por la emoción. En los tiempos posmodernos, ha explicado, "aparece un nuevo dios, que es el dios deseo", que lucha por arrebatarle el trono a la "diosa Razón". Esta pugna provoca que la identidad se base en el sentir y no en el ser: "Ahora ya no soy lo que racionalmente pienso que soy, solo soy lo que siento que soy".

La asignatura pendiente: la frustración

Otro de los grandes temas que abordará el congreso es la gestión de la frustración y la fragilidad emocional. Corbera ha alertado sobre la tendencia a sobreproteger a los niños y ha criticado las nuevas corrientes pedagógicas que evitan el suspenso por miedo a frustrar. "Evitar a los hijos la frustración permanente de enfrentarse a una verdad difícil es no dejarles madurar", ha sentenciado, insistiendo en que la vida es una carrera de obstáculos y alegrías.

El reto de la inteligencia artificial

El congreso también mirará hacia el futuro, con una ponencia sobre el impacto de la inteligencia artificial impartida por el investigador cultural Diego Blanco. Aunque Corbera admite que "es demasiado pronto para saber el impacto que va a tener", ha afirmado que es crucial entender cómo esta nueva realidad influirá no solo en el aprendizaje, sino en "nuestra propia construcción antropológica a largo plazo".