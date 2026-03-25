San Braulio de Zaragoza

La historia nos lleva hasta los primeros momentos en que la Obra Salvadora de Dios había prendido con su Muerte y Resurrección en nuestras tierras. Hoy celebramos a San Braulio. Se desconoce su lugar de nacimiento, así como la fecha, pero en el año 626 figura como Obispo de Zaragoza, la llamada Cesaraugusta por los romanos.

Y también se notaba que poseía grandes dotes de estudio y conocimiento de las Ciencias como el latín, la Filosofía, la Teología y la literatura. Discípulo de San Isidoro de Sevilla, asumió buena parte de su pensamiento.

Él sería precisamente quien lograse que el Obispo hispalense concluyese Las Etimologías. Precisamente fue le enlace entre este Santo y la sociedad de entonces. Se le considera clave fundamental para conservar y transmitir los saberes de la época.

Durante su ministerio tuvieron lugar el Concilio V y VI de Toledo. En ellos se dictaron importantes normas que favorecieron la autoridad real, así como otras cuestiones de tipo eclesial y litúrgico. Entre sus publicaciones, se encuentran las Actas de los Mártires de Zaragoza y otras 44 cartas, conocidas por toda Hispania.

San Braulio defensor de la unidad y de la Fe, muere hacia el año 651. Su vida estuvo en el contexto de los reyes visigodos, de los que fue muchas veces ayuda espiritual y consejero moral ante las dificultades planteadas por aquellos momentos.