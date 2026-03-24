VIVAFE lidera 'Alza la mirada', el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España

VIVAFE, la comunidad digital de jóvenes que se acercan a Dios a través de la música, ha desvelado los detalles del que será el himno oficial de la visita del Santo Padre León XIV a España: 'Alza la mirada'. La canción, que cuenta con el respaldo de las archidiócesis de Madrid y Barcelona y las diócesis de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra en su fase final de postproducción y se estrenará oficialmente después de la Semana Santa.

VIVAFE nació con una vocación clara: evangelizar a través de la música, formando una nueva generación de artistas católicos con identidad, calidad y profundidad y demostrar que es posible crear desde la fe con los más altos estándares artísticos. 'Alza la mirada' es la primera gran expresión de este propósito, afirma Javier Llano, responsable del proyecto.

Para hacerlo posible, la comunidad puso en marcha un ‘Song Camp’ de composición que reunió a algunos de los compositores y artistas con mayor proyección en plataformas digitales. El proceso incluyó también una convocatoria abierta en redes sociales que permitió incorporar nuevos talentos, como el de Marcos Ricbour, seleccionado a través de dicha iniciativa y que se une a voces procedentes de comunidades referentes como Hakuna y TUYO.

Este pasado fin de semana ha marcado un hito en la producción con la grabación de los coros y el rodaje del videoclip oficial. Más de 1.700 voces de toda España han participado en cuatro de los espacios más emblemáticos de la visita pontificia: la Catedral de la Almudena en Madrid, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la Catedral de La Laguna en Tenerife y la Catedral de Las Palmas en Gran Canaria.

"VIVAFE nace para evangelizar a través de la música, formando una nueva generación de artistas católicos con identidad, calidad y profundidad y ser el catalizador de un cambio en la industria de la música religiosa. La visita del Papa es la oportunidad perfecta para demostrar que la música católica hecha en España tiene un sonido nuevo, profesional y excelente", afirman desde la dirección de la plataforma.

SOBRE VIVAFE

VIVAFE es una comunidad digital de jóvenes que se acercan a Dios a través de la música impulsada por el grupo Ábside Media. Su misión es dar visibilidad a jóvenes músicos con vocación espiritual y acompañarlos en su camino creativo, humano y creyente para profesionalizar la música católica en España.