Manuel Marín, capataz de la hermandad 'Los Estudiantes' de Madrid: "Dijimos a Lutero 'sujétanos el cubata, que nosotros, además de creer, vamos a sacar las imágenes a la calle"

Cada Semana Santa, las calles de España se llenan de procesiones que combinan fe, arte y tradición. Lo que el público ve es una estación de penitencia, es decir, la puesta en la calle de los titulares de una Hermandad. Generalmente, se compone de dos pasos: un paso de Cristo, que puede representar a un crucificado, un Nazareno con la cruz a cuestas o una escena de la Pasión como el prendimiento o la oración en el huerto; y un paso de palio, con una Virgen.

El cortejo procesional tiene una estructura muy definida. Se inicia con la Cruz de Guía, escoltada por dos faroles, que abre paso a los diferentes tramos de nazarenos. Estos participantes, reconocibles por sus capirotes, avanzan portando cirios, aunque algunos hermanos de mayor antigüedad o con cargos relevantes, que forman la presidencia, llevan varas en su lugar.

Para separar los tramos de nazarenos se utilizan las insignias, que poseen una alta carga simbólica. Entre ellas destacan el Senatus, un estandarte romano; el Libro de Reglas de la hermandad; o el estandarte principal, conocido como Bacalao. Justo delante de los pasos se sitúa el cuerpo de acólitos, que con sus ciriales anuncian la inminente llegada de las imágenes, poniendo fin al cortejo, que en muchas ocasiones se acompaña de bandas de música.

Hermandad de los Estudiantes (Madrid) Cuerpo de acólitos de la Hermandad de los Estudiantes de Madrid

Una reacción a la Reforma de Lutero

El origen de estas procesiones se remonta a finales del siglo XV y principios del XVI, como reacción al movimiento de la Reforma de Lutero en Europa. Mientras el protestantismo cuestionaba la divinidad de Cristo o el papel de la Virgen, en España se tomó una decisión audaz. "Dijimos a Lutero sujétanos el cubata, que nosotros, además de creer, vamos a sacar las imágenes a la calle", explica el periodista y capataz de la Hermandad de los Estudiantes, Manuel Marín.

Esta determinación de realizar una exposición pública de fe convirtió a España en el epicentro de la Contrarreforma y la consolidó como "tierra mariana", un reconocimiento afirmado por papas como Juan Pablo II. La procesión no es un simple paseo; todo tiene un significado profundo y una logística precisa que culmina en la estación de penitencia.

Nuestro Señor Resucitado de Córdoba por la calle Capitulares

Cada cofradía parte de su iglesia en un día asignado de la semana y sigue un recorrido que la lleva hasta la catedral de su ciudad para hacer estación de penitencia. Todas deben pasar por un tramo común, la carrera oficial, respetando un orden de antigüedad. Tras pasar por la catedral, cada una emprende el camino de vuelta a su templo en lo que se conoce como "la recogida".

Las hermandades, las primeras ONG

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La actividad de una cofradía va mucho más allá de la Semana Santa. Según Marín, las hermandades fueron "las primeras ONG". Históricamente, se agrupaban en gremios, como los panaderos, las cigarreras o los estudiantes, y se dedicaban a ayudar a otras personas, atender a enfermos y realizar una fundamental labor de auxilio social.

Esta vocación de servicio sigue siendo uno de los pilares de las cofradías hoy. "La caridad es el principal marchamo de las hermandades ", asegura el capataz de los Estudiantes de Madrid. Muchas crean importantes bolsas de caridad con las aportaciones de sus hermanos para ayudar a los más necesitados, como las hermanitas de la Cruz, que atienden a personas sin recursos. La procesión es la "guinda del pastel" a un año entero de trabajo.

Guía para vivir una procesión

Para quien contempla una procesión por primera vez, hay varios elementos en los que fijarse. El primero es la escenificación estética y el extraordinario valor del patrimonio de la imaginería barroca española, con tallas de artistas como La Roldana, Juan de Mesa, Martínez Montañez, Gregorio Fernández o Salzillo. El efecto de la luz de las velas sobre estas obras al anochecer crea una atmósfera única.

Nuestra Señora de los Dolores coronada pasando ante el Cristo de los Faroles el Viernes Santo en Córdoba

El factor humano es otro de los grandes atractivos. El andar de los pasos, movidos por las cuadrillas de costaleros, y los gritos de ánimo de los capataces para guiar su esfuerzo bajo las trabajaderas es uno de los aspectos que más llama la atención. Es "esa manera de avanzar entre una multitud", un espectáculo de fuerza y coordinación que conmueve especialmente a niños y ancianos.

Finalmente, la música se ha convertido en un fenómeno de una "extraordinaria profesionalidad". Las bandas de música que acompañan a los pasos interpretan composiciones de gran calidad que han trascendido el ámbito litúrgico. De hecho, sus conciertos atraen a miles de personas incluso en verano y algunas de sus marchas se utilizan ya en canciones pop.

Raquel Trevijano, al frente de la Banda de Música de la Cofradía El Descendimiento

La emoción es palpable entre los participantes. Siempre hay un "gusanillo especial", sobre todo para los que se estrenan. "La gente que sale por primera vez, los que son hermanos que yo he conocido de pequeños, que han ido de monaguillos y que ahora tienen 18 años, cuando tú convocas la igualá de costaleros y vienen a ver si hay hueco... estos sí están nerviosos", confiesa Marín.

El capataz juega un papel fundamental, no solo el día de la salida, sino durante todo el año, forjando una relación de confianza y liderazgo con su cuadrilla. Esta dualidad define su responsabilidad, como resume el propio Marín: "Me siento padre todo el año, el día de la salida me siento más jefe", una frase que encapsula la mezcla de afecto y disciplina necesaria para que todo salga bien.