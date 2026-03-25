León XIV pide en estos tiempos marcados "por la locura de la guerra" defender la vida "desde la concepción hasta su fin natural"

El papa León XIV ha pedido en estos tiempos marcados "por la locura de la guerra" defender la vida "desde la concepción hasta su fin natural", durante la audiencia general de los miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

"Realmente necesitamos iniciativas como la de la Adopción espiritual de un niño concebido, que se pone en marcha precisamente hoy. En una época marcada por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su fin natural", dijo en su saludo a los fieles polacos.

Mientras que, en su saludo a las personas de lengua francesa, instó a los cristianos "a comprometerse activamente en la edificación de la Iglesia y en la construcción de un mundo de paz".

Una institución divina

El Papa León XIV ha continuado este miércoles con su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, centrando su reflexión en la Constitución dogmática Lumen Gentium. Durante la Audiencia General, el Pontífice ha explicado la constitución jerárquica de la Iglesia, la cual, ha dicho, obra al servicio de la unidad, la misión y la santificación de todos sus miembros.

El Santo Padre ha recordado que la estructura jerárquica "no es una construcción humana", sino una institución divina que tiene como finalidad "perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles". Esta sucesión apostólica se fundamenta en el Evangelio y en la Tradición para custodiar fielmente las enseñanzas del Maestro.

Asimismo, el Papa ha subrayado que la constitución jerárquica no es un elemento posterior al pueblo de Dios, sino que ambos son parte de la esencia de la Iglesia. En este sentido, ha citado el decreto '''Ad gentes''', que señala que "los Apóstoles fueron los gérmenes del nuevo Israel y, al mismo tiempo, origen de la sagrada Jerarquía".

Un verdadero servicio

La catequesis también ha abordado la diferencia entre el "sacerdocio ministerial o jerárquico" y el sacerdocio común de los fieles, los cuales, aunque difieren "esencialmente y no sólo en grado", se ordenan el uno al otro. El ministerio, que incluye el episcopado, el presbiterado y el diaconado, es transmitido a hombres "investidos de sacra potestas" para el servicio.

EFE

León XIV ha insistido en el carácter colegial de esta misión, reafirmando que "el encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio, que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea ministerio". Finalmente, ha recordado a San Pablo VI, quien describió la jerarquía como una realidad "nacida de la caridad de Cristo".