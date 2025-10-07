“Ya no es una guerra, es la destrucción de la vida civil”: Cáritas denuncia la tragedia que vive Gaza

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en el barrio de Tal Al Hawa en la ciudad de Gaza.

Este 7 de octubre se han cumplido dos años del ataque de Hamás a Israel, una fecha que, lejos de recordar el inicio del conflicto, marca la continuidad de una tragedia humana sin final a la vista. Pablo Reyero, coordinador del equipo de Cooperación Internacional de Cáritas, ha descrito la situación como límite: “Ya no podemos hablar de guerra, sino de destrucción sistemática de la vida de la población civil”.

Reyero ha explicado que la Franja de Gaza vive hoy una catástrofe humanitaria. Los bombardeos no han cesado y el bloqueo mantiene a la población sin alimentos, agua ni medicinas. “Gaza pasa hambre porque los alimentos están bloqueados, se han bombardeado los convoyes y se han destruido las infraestructuras que permitían llevar la ayuda”, ha denunciado.

El cooperante ha alertado además de que más de dos millones de personas sobreviven hacinadas en un territorio cada vez más pequeño, sin servicios médicos ni saneamiento. “Falta de todo: agua, espacio, alimentos, medicinas... y ahora llegan las lluvias, que lo empeorarán todo”, ha lamentado. Según ha contado, la población “está agotada, cansada de huir, y muchas familias han decidido quedarse donde están, esperando lo que les depare este horror”.

Gaza

Cáritas sobre el terreno, acompañando a los más frágiles

A pesar del peligro, Cáritas continúa trabajando dentro de Gaza a través de su delegación local, Cáritas Jerusalén, formada por 126 trabajadores que han permanecido junto a la población desde el inicio del conflicto. “Nuestro trabajo ha sido garantizar lo más básico: salud, alimentos y acompañamiento emocional”, ha detallado Reyero.

La organización ha abierto espacios seguros para niños huérfanos, donde puedan recibir atención psicológica y sentirse protegidos, aunque sea por unas horas. También ha prestado atención a ancianos, enfermos y mujeres embarazadas. “No esperamos que las personas vengan a pedir ayuda. Somos nosotros quienes salimos a buscarlas, muchas veces arriesgando la vida”, ha contado.

El coordinador ha subrayado que Cáritas no solo entrega ayuda material, sino esperanza. “Estamos allí para recordar que no están solos, que todavía hay alguien que se preocupa por ellos”, ha afirmado.

EFE Personas visitan los memoriales en el lugar del festival de música Nova, junto a la frontera con Gaza, en el sur de Israel

Una llamada urgente a la comunidad internacional

Reyero ha sido muy claro al señalar la gravedad de la situación: “Israel ha cruzado límites que no se deben franquear en una guerra. No ha distinguido entre terroristas y población civil, ha bombardeado incluso iglesias y hospitales”.

Por eso, Cáritas ha pedido a la comunidad internacional que actúe de inmediato. En su sitio oficial, la organización ha reclamado un alto el fuego urgente y la apertura de corredores humanitarios que permitan que la ayuda llegue sin obstáculos. “Cada vida cuenta, y cada minuto que pasa, hay personas que mueren sin poder recibir asistencia”, ha advertido Reyero.

Antes de finalizar la entrevista, el coordinador ha lanzado un mensaje de esperanza: “La paz no llegará sola. Hay que construirla cada día, con humanidad y compromiso”. En medio del dolor y el miedo, su testimonio ha recordado que la compasión sigue siendo la fuerza más poderosa para mantener la vida en pie.