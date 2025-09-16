García Magán defiende la solución de los dos estados en la guerra de Gaza: "Sufrimos con los cristianos palestinos y con toda la población"

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, se ha mostrado cercano a la población gazatí, y en especial a los cristianos que viven en Palestina. "Sufrimos con los cristianos palestinos que allí viven y con toda la población", ha asegurado

Lo ha hecho en un almuerzo-coloquio organizado por 'Club Siglo XXI', donde, además de responder preguntas de los medios de comunicación, ha hecho un repaso de la evolución jurídica del derecho religioso en España, desde la confesionalidad histórica hasta el modelo actual de aconfesionalidad con cooperación.

la cee apoya la solución de los dos estados

García Magán ha defendido que "hay que atenerse siempre a los parámetros del derecho fundamental humanitario" y ha insistido en que la postura de la CEE es la misma que la que defiende la Santa Sede y las Naciones Unidas: de dos estados para Israel y Palestina. "Evidentemente el deseo de unos y de otros no puede ser el acabar con el otro pueblo", ha declarado.